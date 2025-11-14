La CHD mantiene 12 avisos hidrológicos activos, ninguno en nivel rojo, 8 en León

Parte de la CHD con las estaciones en aviso amarillo a primera hora del viernes 14 de noviembre - CHD

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha iniciado la jornada de este viernes, día 14 de noviembre, con 12 avisos hidrológicos activos, si bien ninguno de ellos es de nivel rojo --ayer por la tarde estaba en nivel rojo el río Agadón en Salamanca--, según los datos aportados por el organismo de cuenca y consultados por Europa Press.

La mayor parte de los doce avisos activos por la CHD este viernes se concentran en la provincia de León, donde hay nivel amarillo en ocho estaciones de aforo: el río Bernesga en Villamanín, en Cascantes, en Alija de la Ribera y en la capital; el Curueño en Tolibia de Abajo y en Caldas de Nocedo; el Porma en Secos y el Yuso en Boca de Huérgano.

Las otras cuatro estaciones de aforo en aviso amarillo son la del río Águeda en Ciudad Rodrigo (Salamanca), el Carrión en Triollo (Palencia), el Tera en Puebla de Sanabria (Zamora) y el Tormes en El Barco de Ávila (Ávila).