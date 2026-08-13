La CHD se une al proyecto que protegerá al Desmán ibérico y su hábitat en los próximos seis años

VALLADOLID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) participará en el proyecto 'Live save desman', una iniciativa que se va a desarrollar durante los próximos seis años con el objetivo de "frenar y revertir el declive del desmán ibérico mediante la restauración de su hábitat, el seguimiento y la gestión de sus poblaciones, la reducción de amenazas y el fortalecimiento de la cooperación entre las entidades implicadas en su conservación".

La CHD desde el año 2016 participa "intensamente" con la administración autonómica en la puesta en marcha de medidas y realización de estudios sobre las poblaciones de desmán, apoyo que crece con su incorporación en este consorcio, según un comunicado de la Confederación recogido por Europa Press.

El desmán ibérico se ha incorporado recientemente a la lista de especies en estado crítico de España y, de esta forma, se une al Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría 'En Peligro de Extinción'.

Este animal es un mamífero que habita en los cursos de agua, por esto, la estrategia para su conservación confiere un papel muy relevante a los Organismos de Cuenca como gestores de los cauces públicos. Además, el desmán es un excelente bioindicador de la calidad de los ríos, ya que solo sobrevive en ecosistemas fluviales muy bien conservados.

Las mayores amenazas para la conservación del desmán son la degradación y pérdida del hábitat, la depredación por especies invasoras como el visón americano, la mortalidad accidental y los cambios que están experimentando nuestros ríos como consecuencia del cambio climáticos y los periodos de extremas sequías.