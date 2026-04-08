El Chemcyl llama a donar para paliar el déficit de reservas de sangre, con A+, A- y 0- en rojo

Gráfico difundido por Chemcyl y por la Junta sobre el déficit de reservas de sangre en CyL - @DONASANGRECYL

VALLADOLID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales a los donantes de sangre para que acudan a donar ante el déficit de reservas de todos los grupos, con A+, A- y 0- en rojo y el resto en amarillo.

"En Castilla y León las reservas de sangre están bajas. ¡Acude lo antes posible a tu punto de donación o colecta cerca de ti!", piden desde Dona Sangre CyL, el perfil oficial del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, a través de un mensaje que ha difundido también la Junta.

Según la información facilitada en la web del Chemcyl, las reservas de los grupos A+, A- y 0- se encuentran en nivel rojo, lo que significa que hay que acudir a donar "lo antes posible", mientras que las de los grupos 0+, B+, B-, AB- y AB+, presentan nivel amarillo por lo que es necesario acudir a donar sangre, en este caso, "en los próximos días".

Además y según la información del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, en la Comunidad Autónoma se necesitan 450 donaciones de sangre todos los días. Chemcyl precisa también que uno de cada 10 pacientes hospitalizados necesitará sangre y explica que entre el 70 y el 80 por ciento se usa en cirugías, cáncer o enfermedades crónicas. "No se puede fabricar, una donación ayuda a varias personas", añade.