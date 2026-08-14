El CHEMCyL solicita de manera "urgente" la donación de sangre de los grupos A+ y 0+

Niveles de sangre actuales, a fecha de 14 de agosto de 2026 - CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE CYL

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCyL) ha solicitado la colaboración de los ciudadanos para asegurar que las reservas de componentes sanguíneos de la Comunidad se mantengan en niveles óptimos para garantizar el funcionamiento del sistema sanitario, en este momento de manera "especialmente urgente" de los grupos A+ y 0+, los mayoritarios en la población tanto de donantes como de receptores.

La entidad ha mostrado su comprensión con que agosto es un mes de vacaciones, desplazamientos y cambio de rutinas, no obstante "los hospitales y sus pacientes demandan sangre y componentes sanguíneos para continuar sus tratamientos, que no pueden tomarse un descanso", por lo que se necesitan al menos 450 donaciones diarias para mantener stocks y afrontar posibles contingencias.

El Centro ha recordado a los donantes habituales que pueden consultar los puntos de donación disponibles durante este mes y acudir al que mejor se adapte a sus planes, y también ha animado a quienes nunca han donado a aprovechar estas semanas para hacerlo por primera vez.

Asimismo, ha explicado que es "especialmente necesaria" la concienciación de los jóvenes entre 18 y 35 años, que en el momento actual suponen solo un 25 por ciento de la totalidad de donantes, y que son "imprescindibles para el sostén presente y futuro del sistema".

Por último, ha mencionado el cambio de la normativa europea que sube a cuatro la frecuencia anual de donaciones en mujeres y seis en varones, y que el índice de donación de sangre en Castilla y León es de 1,6 al año.