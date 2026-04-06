El ciclo de conciertos 'Paradas y Sonoras' acerca la música en directo a los barrios de Soria con conciertos gratuitos

Cartel del ciclo de conciertos 'Paradas y Sonoras'. - AYUNTAMIENTO

SORIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria, en colaboración con la Asociación Amigos de la Música Zangolotinos, ha puesto en marcha el ciclo de conciertos 'Paradas y Sonoras, Conciertos Sorianos Ambulantes' con el fin de acercar la música en directo a los barrios de la ciudad con conciertos gratuitos a lo largo del año.

La iniciativa nace con el objetivo de "descentralizar" la programación cultural en los barrios para generar espacios de encuentro en torno a la cultura, según han señalado desde el Ayuntamiento de Soria.

El ciclo apuesta además por el apoyo al talento local, con la participación de bandas vinculadas a la escena musical soriana, y por un formato accesible, abierto y pensado para todos los públicos.

La Asociación Amigos de la Música Zangolotinos, entidad organizadora del ciclo, cuenta con una trayectoria vinculada a la promoción de la música en directo en Soria, especialmente en el ámbito local.

A través de este proyecto, asume la coordinación artística, técnica y organizativa, consolidando su papel como agente activo en la dinamización cultural de la ciudad y en el impulso de espacios de exhibición para las bandas del territorio.

TRES JORNADAS

'Paradas y Sonoras' se desarrollará en tres fechas a lo largo de 2026 y recorrerá diferentes zonas de la ciudad: Los Royales (abril), Santa Bárbara (julio) y Los Pajaritos (septiembre), con el objetivo de ir ampliando progresivamente su alcance en futuras ediciones.

El ciclo arranca este sábado 11 de abril en el barrio de Los Royales, a partir de las 12.30 horas, en formato vermú musical.

En esta primera cita actuarán A Contravetta, Diversos y The Wildborns, que ofrecerán una propuesta variada que refleja la diversidad de la escena musical local.

Cada jornada contará con tres conciertos de aproximadamente una hora de duración, con pausas entre actuaciones, en un formato que facilita la asistencia familiar y la convivencia vecinal en el espacio público.