Cientos de personas se movilizan en Valladolid ante el bloqueo de CEOE para reducir la jornada y su actitud "desleal"

Los sindicatos tildan de "desagradecida" a la patronal después de que el país "se volcara" con los empresarios durante la COVID-19

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concentrado este jueves en Valladolid ante el bloque de la CEOE y Cepyme en las mesas de negociación para reducir la jornada de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial en un momento en el que el país "se lo puede permitir por el crecimiento económico", y para advertir de que en caso de que no progresen las negociaciones "habrá conflicto, revolución en el mundo laboral y ocupación de las calles por parte del movimiento sindical".

El secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, ha señalado en declaraciones a los medios minutos antes de comenzar la concentración que las negociaciones al respecto "no avanzan", al tiempo que ha explicdo que la próxima reunión está convocada para el próximo 11 de octubre y la patronal "como ve que no saca beneficios está obstaculizando la negociación".

Por esta razón, el líder sindical ha advertido de que las organizaciones van a "seguir peleando en la calle", igual que hiceron con la reforma laboral, las pensiones y el salario mínimo interprofesional, puesto que es el momento de adquirir esta mejora laboral.

No obstante, Temprano también ha lanzado una advertencia al Gobierno central, el cual "no puede mirar para otro lado", puesto que en el caso de que los empresarios no quieran llegar a acuerdos, "la obligación del Ejecutivo es firmar con los agentes sindicales y luego tramitar el tema por vía parlamentaria".

El secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, por su parte, ha tomado la palabra destacar la importancia de la reducción de la jornada laboral, un tema "muy relevante" para el mundo del trabajo, en la medida en que "no solo es reducir el tiempo de trabajo, sino también cómo se organiza ese trabajo".

De hecho, el líder sindical se ha referido a cuestiones como la desconexión digital, la flexibilidad o los permisos por paternidad, "toda una globalidad en lo que se refiere al mundo del trabajo". "Las 37 horas y media no es el objetivo final, ya que hay que reducir más la jornada, pero no es una cifra aleatoria para hacer un primer paso, sino que es lo que en estos momentos las empresas pueden asumir", ha detallado Andrés.

En los mismos términos, el secretario general de CCOO en la región ha lamentado el hecho de que la patronal "bloquee" esta negociación, lo que constituye una actitud "desleal" hacia los trabajadores y una "provocación" al conjunto del país, porque las empresas "pueden asumir esta reducción de la jornada laboral".

Y es que los sindicatos han mantenido una actitud "proactiva" desde que el pasado enero se iniciaran las negociaciones para reducir la jornada junto a Gobierno y CEOE, ha recalcado Andrés, para después enfatizar en el hecho de que la patronal está "en la estrategia del bloque", razón por la cual los sindicatos se han movilizado este jueves.

Ambos líderes sindicales han sostenido que la reducción de la jornada supondrá una mejora de la productividad de las empresas y permitirá que la mejoras tecnológicas beneficien a los trabajadores, permitirá crear más empleo a medio y largo plazo y beneficiará a los proyectos empresariales que no se benefician explotando a sus trabajadores.

Las movilizaciones que han tenido lugar este jueves también se han realizado con el objetivo de que los partidos políticos se posicionen en relación a la reducción del tiempo de trabajo y para que el Gobierno se defina también.

UNA CEOE "DESAGRADECIDA"

Por lo que se refiere a la actitud de la CEOE en relación con estae tema, el máximo responsable de CCOO en Castilla y León ha hecho referencia a lo "desagradecida" que es la patronal con España, en tanto en cuanto el país "se ha volcado con las empresas y los empresarios en los periodos de crisis como la COVID-19, en los momentos de inflación o la crisis energética".

En esos casos, ha profundizado Vicente Andrés, el Gobierno central aportó "mucho" a las empresas en los ERES, la asignación de cuotas a la Seguridad Social, los créditos ICO o el retraso de los pagos de los mismos, y en estos momentos tienen el "doble de productividad, por lo que ahora se puede llevar a cabo sin ningún riesgo la reducción de jornada a 37 horas y media y la distribución de la misma".

Además, Andrés ha hecho hincapié en que España ha "evolucionado" y la situación económica es "buena", razón por la que ha incidido en que las empresas "se pueden permitir esa reducción de la jornada laboral para que los trabajadores vean sus condiciones de vida mejoradas".

Los siguientes pasos tras haber convocado movilizaciones en todas las provincias de la Comunidad, ha explicado Temprano, pasan por mantener una reunión con el Ministerio en el marco de la Comisión del Diálogo Social que será el 11 de octubre.

Hasta esa fecha se realizarán más concentraciones en la medida en que los sindicatos "tienen claro" que no van a parar hasta que este año la jornada laboral de 37 horas y media sea una realidad.