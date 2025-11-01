Cinco afectados por humo, entre ellos tres niñas, en el incendio de una vivienda en Ávila

ÁVILA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años, una mujer de 35 y tres niñas han sido trasladados al Complejo Asistencial de Ávila tras haber resultado afectados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda situada en la calle Capitán Peñas, en la capital abulense, según ha informado el 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 22.26 horas del viernes, cuando la sala de operaciones recibió una llamada que alertaba de un incendio en la mencionada calle donde, en principio, no había personas afectadas.

La sala del 112 informó a la Policía Local de Ávila, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Ávila. En el lugar, la Policía Local solicitó asistencia sanitaria para atender por lo menos a una persona que había resultado afectada por el humo, por lo que se pasó el aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

El personal sanitario atiendió finalmente a cinco personas, un varón de 36 años y dos niñas de dos que fueron trasladadas en UVI móvil al Complejo Asistencial de Ávila, una mujer de 35 años que fue evacuada en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial y otra niña de cuatro años que fue trasladada por otros medios al hospital.