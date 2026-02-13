Cinco heridos, entre ellas una menor, en un atropello múltiple en La Bañeza (León)

Archivo - Ambulancia. - EMERGENCIAS CYL 1-1-2 - Archivo

LEÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres mujeres de 58, 36 y 14 años y dos hombres de 34 y 57 han resultado heridos en un atropello múltiple a la altura del número 47 de la calle José Marcos de Segovia en La Bañeza (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 13.49 horas de este viernes, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que solicitaban asistencia para al menos dos personas que habían resultado heridas tras sufrir un atropello en la mencionada zona.

El 112 ha dado aviso de este atropello a la Policía Local de La Bañeza, a la Guardia Civil (Tráfico) de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido finalmente a cinco personas heridas, tres mujeres de 58, 36 y 14 años y un varón de 34, a quienes se ha traslada más tarde en ambulancias de soporte vital básico al hospital de León; y un varón de 57 años, evacuado al centro de salud de La Bañeza.