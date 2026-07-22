Cinco provincias de Castilla y León estarán este jueves en aviso amarillo por temperaturas de hasta 36 grados

Avisos meteorológicos en Castilla y León para el 23 de julio de 2026. - AEMET

VALLADOLID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco provincias de Castilla y León estarán este jueves, 23 de julio, en aviso amarillo por altas temperaturas que podrían llegar a alcanzar en algunas zonas hasta 36 grados centígrados.

En concreto, tendrán aviso amarillo (peligro bajo) las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

Las temperaturas más altas, de hasta 36 grados, se podrán registrar en el sur de Ávila, la Meseta de Segovia, Soria y Valladolid, mientras que hasta 35 se contemplan en el Sistema Central de Ávila, Segovia y Soria y la Ibérica de Burgos y Soria.