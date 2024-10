El cineasta Javier Tolentino presentará en Segovia su libro 'Conversaciones desde el jardín de las Hespérides'

Lo hará en el marco del FesCiVal, el Festival de Cine de Valores Democráticos, que se desarrolla hasta el próximo miércoles

SEGOVIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta y periodista Javier Tolentino acude el sábado 19 a la librería Intempestivos (Teodosio el Grande, 10, en Segovia), dentro del programa de actividades complementarias del FesCiVal, el Festival de Cine de Valores Democráticos, que se desarrolla en Segovia del 15 al 23 de octubre.

Tolentino presentará su nuevo libro 'Conversaciones desde el jardín de las Hespérides' (Ed. Tinglado Film, 2024) en una charla con el cineasta local Eliseo de Pablos, director del FesCiVal, a la que invitan a todo el público para repasar los detalles de las conversaciones que Javier Tolentino mantuvo en su día con numerosos colegas del mundo cinematográfico, dentro de su programa radiofónico 'El séptimo vicio' (RNE).

Aquellas charlas de Javier Tolentino con Víctor Erice, Isabel Coixet, Naomi Kawase, Gianfranco Rosi, Isaki Lacuesta, Abbas Kiarostami, Basilio Martín Patino o Agnès Vardá, entre otros son "conversaciones con grandes cineastas que han construido el lenguaje cinematográfico del siglo XXI", comenta el autor, que justifica el título del libro al haberse grabado la mayor parte de las charlas en las Islas Canarias, el jardín de las diosas del Ocaso', tal como llamaban los griegos a estos afortunados trozos atlánticos de tierra.

La obra es un conjunto de opiniones, de puntos de vista de cómo estos cineastas ven el cine, "cómo es su lenguaje, la diversidad de formas de entender el cine de cada uno de ellos, que hacen del libro una obra ecléctica, en la que cada entrevistado contribuye a una visión complementaria del cine".

La presentación de las 'Conversaciones desde el jardín de las Hespérides' dentro del Festival de Cine de Valores Democráticos permite reflexionar sobre el lenguaje cinematográfico como una herramienta que todos "podemos usar para transmitir ideas y valores; podemos tener al cine como aliado solidario para mostrar a la sociedad el mensaje de valores".

Para Tolentino, "el cine es literatura, como comentaban Paul Auster, Fernán Gómez o Víctor Erice; 'todo es literatura, incluido el cine', decían, y ¿acaso no es literatura un guion?".

El cine, para Javier Tolentino, no es rival no contrario al libro: no lo sustituye, no siquiera en un momento como el actual, "donde el cine no suplanta a la literatura, la sociedad no ha abandonado la lectura y se ha acomodado al cine: nuestra sociedad se esfuerza más que nunca en leer y ver cine, pero lo que ha cambiado es la velocidad. No se disfruta ya del tiempo completo para abrir un libro y la inmediatez, la velocidad de nuestra sociedad actual empuja más a la velocidad de las plataformas, las pantallas, a saborear todo rápidamente, pero también nos sucede con el tiempo que dedicamos a sentarnos, por ejemplo en Segovia, a disfrutar de un plato de horno, frente al consumo de una comida rápida".

El libro del que charlarán Eliseo de Pablos y Javier Tolentino "es una selección de conversaciones con varios cineastas, pero había muchas charlas más". El autor reconoce que quienes aparecen en el libro, como le resto de profesionales del cine "son personas a las que les encanta hablar de sus obras, de su lenguaje, de lo que están haciendo en cada momento creativo. Y no exponen estas ideas y opiniones como un negocio, como un ejercicio de mercadotecnia, pues ni la literatura ni el cine son, de forma general, caminos para hacerse rico: ¿por qué escribe un poeta?, ¿para ganar dinero?: lo hace porque tiene esa necesidad de escribir. Como los cineastas, de expresar sus ideas".

En la actualidad, se encuentra inmerso en dos proyectos: como cineasta, participa en la obra 'Mar Rojo', de coproducción entre España y Méjico, donde se aborda la evolución de la canción de autor, aquella línea artística de finales de la Dictadura en España, y la evolución y poso que ha podido quedar en las nuevas generaciones de compositores, de creadores musicales. En el plano literario, Tolentino se encuentra en la fase de redacción de su primera novela. Y, como afirma "éstos dos proyectos, y con estos detalles, son todo lo que puedo comentar, de momento".