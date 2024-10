La cinta china 'Black Dog' llega este viernes a la Seminci tras ganar en la sección Un Certain Regard de Cannes

La jornada también acogerá el estreno nacional de las cintas francesas 'Misericordia' y 'Hors du temps'

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cinta 'Black Dog' del cineasta Guan Hu, considerado uno de los pioneros de la sexta generación de directores chinos, se proyectará este viernes, 25 de octubre, en el marco de la Sección Oficial de la 69 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) tras haber resultado ganadora en el apartado de Un Certain Regard del Festival de Cannes.

El largometraje del también director de 'Dirt' (1994), cuya cinta 'Eyes of a Beauty' (2002) formó parte del ciclo dedicado por Seminci al cine chino, contará con una proyección en el Teatro Calderón de la capital vallisoletana en lo que será su estreno en España, en el marco de la Sección Oficial a concurso.

Enmarcada en los días previos al inicio de los Juegos Olímpicos de Pekín, la película de Guan Hu se adentra, con influencias y cameo del maestro Jia Zhangke, en la historia de un héroe sin patria que protagonizará una estimulante aventura en moto en los alrededores del desierto de Gobi.

En este contexto, un exconvicto regresa a su ciudad, ahora semiderruida y casi fantasmal, en la que apenas queda ya gente. Allí se encariña con un perro negro desvalido que le acompañará en su recorrido al interior de este árido lugar que un día fue un hogar.

El responsable de 'Cow' (2009), estrenada en el Festival de Venecia dentro de la seccioón Orizzonti, antes de ganar los premios al mejor guion adaptado y al mejor actor en el Festival de Cine de Taipei Golden Horse, presenta en su nuevo largometraje un thriller humanista sobre la redención, los códigos de lealtad y la supervivencia, a golpe de espacios abiertos en los que late la compleja historia de las transformaciones sociales e identitarias de la China moderna.

En 2019 participó junto a varios cineastas chinos emergentes en la película colectiva 'My People, My Country', uno de los mayores éxitos del cine chino de todos los tiempos. 'Black Dog' (2024), su último largometraje, se estrenó mundialmente en el Festival de Cannes, donde se alzó con el gran premio de la sección Un Certain Regard.

CINE FRANCÉS

La jornada de este viernes también acogerá el estreno nacional de las cintas francesas 'Misericordia', del cineasta Alain Guiraudie, y 'Hors du temps', de Olivier Assayas.

La primera de ellas, dirigida por el realizador nacido en 1964 en Villefranche-de-Rouergue, narra la historia del regreso de Jérémie (Félix Kysyl) a su pueblo a fin de asistir al funeral del panadero para el que solía trabajar remueve asuntos del pasado.

El joven se instala en la casa de la viuda Martine (Catherine Frot, una de las grandes del cine francés), lo que despierta las suspicacias del hijo del fallecido. La desaparición de uno de los personajes instala una atmósfera de sospecha en el lugar.

Tras Un héroe anónimo, Alain Guiraudie regresa a la Occitania interior de 'El desconocido del lago' o 'El rey de la evasión' para armar un thriller rural empapado de los tintes negros del cine de provincias de Claude Chabrol.

Entre deambulaciones silvestres, los protagonistas demuestran que en el cine de Guiraudie la pulsión misericordiosa no viene marcada por la moral sino por el deseo. Presentada en la sección Première del Festival de Cannes, la película cuenta con la complicidad de Albert Serra y Montse Triola (Andergraun Films) en la producción.

Por su parte, Assayas presenta en la 69 edición de la Seminci su más reciente largometraje, una exploración del pasado que toma como punto de partida el confinamiento en abril de 2020.

En 'Suspended Time', Vincent Macaigne ('Las cosas que decimos, las cosas que hacemos') y Micha Lescot ('La gran juventud') dan vida a dos hermanos: un director de cine y un periodista musical que funcionan como alter ego del realizador y su hermano en la vida real.

Assayas acompaña la narración mediante una voz en off que guía al espectador por las habitaciones y los pasillos de su casa familiar; espacio que se asume como un personaje más, con todos los recuerdos, las presencias y las ausencias que contiene. 'Suspended Time' es un film emocionante que se mueve entre el drama familiar y la comedia, dando forma a la obra más personal que hasta la fecha ha firmado el célebre director francés.