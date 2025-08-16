Círculo Cultural El Empecinado conmemorará este martes en Valladolid el bicentenario de la muerte del militar

VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Cultural El Empecinado celebrará este martes, 19 de agosto, un acto conmemorativo en Valladolid con motivo del bicentenario de la muerte de Juan Martín Díez, conocido como El Empecinado, con una acto floral.

La cita tendrá lugar a las 20.00 horas frente a la vivienda donde residió, en el número 9 de la calle Empecinado de la capital, y consistirá en una ofrenda floral en recuerdo de su figura, según ha informado la asociación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Ese mismo día, por la mañana, se desarrollará un acto de homenaje en Burgos, ante el mausoleo del Empecinado, a las 11.30 horas, organizado por la delegación provincial y con la presencia de miembros de la Junta Directiva Nacional.

Dentro del programa conmemorativo, el Círculo Cultural ha organizado también un homenaje el sábado 23 de agosto en la localidad burgalesa de Roa de Duero, que incluirá una recreación de la muerte del héroe y un acto de recuerdo.

Asimismo, el domingo 7 de septiembre se celebrará el "tradicional" acto en Castrillo de Duero, coincidiendo con el 250 aniversario del nacimiento de El Empecinado.