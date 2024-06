Ciudad Rodrigo (Salamanca) acogerá en agosto la Feria de Teatro de CyL 41 compañías y 12 estrenos absolutos

VALLADOLID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio salmantino de Ciudad Rodrigo acogerá entre el 20 y 24 de agosto la XXVII Feria de Teatro de Castilla y León, la cual contará con 41 compañías procedentes de once Comunidades Autónomas y Portugal y 17 estrenos, doce de ellos absolutos, tres en España y dos en español.

Así lo ha presentado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, acompañado por el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias; y el director de la Feria de Teatro, Manuel González.

La Feria ha seleccionado un total de 41 espectáculos representativos de la realidad escénica peninsular, entre las 1.102 propuestas presentadas por 916 compañías. Teatro clásico y contemporáneo, de títeres y objetos, de calle y de sala, danza, circo y espectáculos de contenido musical conforman la programación para esta edición.

La oferta, que supera el medio centenar de funciones a razón de doce diarias, busca llegar a un abanico amplio de destinatarios y refuerza su contenido para la primera infancia hasta dedicar más de un tercio del cartel al público infantil y familiar, al que se dirigen específicamente quince de los veintidós espectáculos concebidos para espectadores de todas las edades.

En este marco, el consejero ha destacado que El Teatro de Ciudad Rodrigo se caracteriza por el "prestigio" que ha conseguido en base a la "solidez", una que ha asegurado que "se desprende del compromiso con la innovación y con la creación".

"Este evento va a ser un programa muy disciplinar y equilibrado, con propuestas de teatro clásico, con propuestas de teatro contemporáneo y una variedad rica de género", ha aseverado Santonja.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Salamanca ha aseverado que la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo es la historia de un éxito", a lo que ha añadido que lo pueden asegurar "con el paso del tiempo y después de 26 años y 27 ediciones".

Además, ha explicado que el municipio es una ciudad de frontera, una ciudad amurallada de protección hacia las personas de los enemigos externos, y ha concluido que ahora es protección en de una industria "que es fantástica para el conjunto de la comunidad autónoma que es la industria de las artes escénicas".

Por su parte, el alcalde de Ciudad Rodrigo ha aseverado que en ese periodo, cada una de sus calles traslada a las diferentes épocas de la historia y se convierte en un teatro". "Esto lo que hace es que cada uno de sus monumentos, sus espacios, sus plazas, sus calles tengan una profunda vida y colorido".

COMPAÑÍAS DE CYL

El director de la Feria ha desglosado la representación territorial abarca once comunidades autónomas y otorga protagonismo a las formaciones de Castilla y León, que acaparan un 34 por ciento de la programación con el fin de promocionar las producciones regionales.

De las catorce compañías castellanas y leonesas seleccionadas, cinco estrenarán espectáculo en Ciudad Rodrigo, como son, Guetto 13-26 ('Un enemigo del pueblo'), Valquiria Teatro ('La maja robada'), El Trío Caracol ('Todos los espíritus santos'), Olaya Hernando & María San Miguel ('Mujeres y vanguardias') y Marcos Martincano ('Hacer torrijas como acto de resistencia').

Las dos últimas actuarán por primera vez en la feria, circunstancia que se da también en los casos de Tripabajo ('La enfermedad del mal gusto') y ARTScreative ('Aéreon').

Los veteranos Corsario ('El alcalde de Zalamea'), Azar Teatro (que inaugurará la feria con 'Escupir al cielo'), Nao d'amores ('El castillo de Lindabridis', en colaboración con la CNTC), Teloncillo ('La selva'), La Chana ('Natalia'), Spasmo ('Bichitos') y Perigallo ('Por voluntad propia') completan la relación de compañías de Castilla y León programadas.

Por otro lado, también habrá cinco espectáculos de Extremadura, 'La aparición' —de Verbo Producciones—, 'En la nube' —de Tupa Percusión—, 'La isla del tesoro' —de Panduro—, 'La Torre' —de Albadulake—, y 'Como me convertí en árbol' —de Glauka—; cuatro portugueses: 'Julio César' —Companhia do Chapitô—, 'Formoscopio' —A Bolha—, 'El oso que no lo era' —Marcia Leite— y ' Parte del suelo' —O Ultimo Momento; y dos gallegos, 'Deadpank Karaoke' —Ibuprofeno Teatro— y 'Glamping' —SU. MA—.

Además, se contará con la presencia de tres formaciones andaluzas que estarán en Ciudad Rodrigo con estrenos absolutos como son La Maquiné ('¡Soy salvaje!'), Zen del Sur ('Espectro') y La Buena Compañía ('El bosque de Coco').

Del resto del territorio español llegarán La Familia Política con 'La lengua incompleta', Félix Albo con 'Ibiza 80' y Dos en Vilo con 'Faüla' (de la Comunidad Valenciana); Festuc Teatre con 'Yo Tarzán', Xip Xap con 'Sé tortuga' y Mucab Dance con 'Correllums' (Cataluña); La Tartana Teatro con 'Un hilo me liga a vos' e Impromadrid con 'El que tropieza y no cae' (Madrid); Teatro del Temple con 'Bodas de sangre' y Los Titiriteros de Binefar con 'El Abrazo' (Aragón); D'es Tro con 'Poi' (Baleares); Unai García Amaro con 'El conserje' (País Vasco), y Teatro Silfo con 'Cornelio, Nadarín y Federico' (Murcia).

ESTRENOS

Además de los cinco estrenos absolutos de compañías de Castilla y León y los tres que aporta la representación andaluza, se mostrarán por primera vez ante el público los últimos proyectos de Festuc Teatre ('Yo Tarzán'), de Tupa Percusión ('En la nube'), Glauka Producciones ('Como me convertí en árbol') y Félix Albo ('Ibiza 80').

A esas doce primicias mundiales se sumarán los estrenos en España de tres de las propuestas portuguesas: 'Formoscopio' (de A Bolha), 'El oso que no lo era' (de Marcia Leite) y 'Parte del suelo' (de O Ultimo Momento), y dos espectáculos que tendrán su 'première' en español: 'Sé tortuga' (de Xip Xap), y 'Deadpank Karaoke' (de Ibuprofeno Teatro).

El carácter novedoso de la programación va más allá del total de esos diecisiete estrenos, ya que únicamente diez espectáculos han podido verse antes en Castilla y León, mientras el 75 por ciento de las propuestas permanecen inéditas en la Comunidad.

ACTIVIDADES PARALELAS Y COMPLEMENTARIAS

La programación abierta tanto al público como a los profesionales se complementa con las actividades específicas para los implicados en el sector desde la creación, la producción, la distribución y la programación.

Convertida cada año en punto de encuentro, la vigésima séptima Feria de Teatro albergará presentaciones de compañías de Castilla y León y de Andalucía, un nuevo taller de COFAE, reuniones de trabajo privadas, y un encuentro de agrupaciones profesionales del sector organizado por Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León Artesa.

Como actos paralelos se celebrarán también las entregas de los 13 Premios Rosa María Cano y los del Público del pasado año, en los que se impusieron Marcel Gros, por 'Pequeño universo', como mejor espectáculo para público infantil y familiar; 'L'om Imprebis', por 'Hoy no estrenamos', en el apartado de mejor espectáculo de sala para jóvenes y adultos, y David Vento Dance Teathre, por 'De Neardenthal a Sapiens', como mejor propuesta de calle.

El público infantil y juvenil contará con sus actividades específicas de carácter lúdico y educativo con eventos como clásico Divierteatro, programa de animación impulsado por la Asociación Cultural Civitas, en el que participan también compañías castellanas y leonesas.