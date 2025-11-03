CIUDEN y Eurecat finalizan el diseño de una planta piloto "pionera" para producir metanol más eficiente y sostenible

Equipo de Eurecat y CIUDEN que ha participado en la primera fase del proyecto, en las instalaciones de la Fundación donde se ubicará la planta piloto de producción de metanol. - CIUDEN

PONFERRADA (LEÓN), 3 (EUROPA PRESS)

El Centro de Desarrollo de Tecnologías de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), en Cubillos del Sil (León) y el centro tecnológico Eurecat han finalizado con éxito la primera fase del proyecto para el desarrollo de una planta piloto "pionera" destinada al uso de hidrógeno verde y dióxido de carbono capturado para la producción de metanol de alta pureza de manera más eficiente y sostenible.

La primera fase, con una dotación de 218.000 euros, se ha destinado a la investigación y al desarrollo de tecnologías químicas avanzadas, incluyendo el diseño y la validación experimental de reactores y catalizadores más eficientes. La segunda fase, presupuestada en 756.000 euros, se centrará ahora en el suministro y en la puesta en marcha de la planta piloto.

La fase inicial de I+D+i ha tenido lugar en los laboratorios de Eurecat en Tarragona, mientras que la fase de ingeniería y validación se desarrollará en la sede de Eurecat en Amposta y se hará en colaboración con la ingeniería CIRAUQUI.

Posteriormente la planta se trasladará a las instalaciones de CIUDEN en Cubillos del Sil, donde se verificará su funcionamiento en operación continua en condiciones reales de operación industrial, según ha informado a Europa Press en un comunicado la CIUDEN.

El director técnico de I+D+i de CIUDEN, Alberto Gómez-Barea, ha expuesto que, una vez validado el diseño conceptual del tipo de reactor, de la instalación y del desempeño de la planta realizado en la primera fase, ahora se realizará el diseño definitivo de la planta a escala piloto, su construcción y puesta en marcha.

PUREZA SUPERIOR AL 90%

La producción aproximada de la planta será de un cuarto de tonelada al día de metanol con una pureza superior al 90 por ciento. Esta planta permitirá poner a punto una opción tecnológica avanzada para producción de metanol verde a partir de hidrógeno verde y CO2 capturado.

De esta forma, el proyecto contribuirá "significativamente" a soluciones de descarbonización para la industria química y energética principalmente, dentro del proceso de transición energética, "perfectamente alineado" con los objetivos de neutralidad climática establecidos en los planes europeos y estatales.

En la segunda fase del proyecto se pondrá en marcha la simulación de planta para su diseño y dimensionamiento, un paso "clave" para garantizar la viabilidad técnica, según ha destacado el director del proyecto por parte de Eurecat y responsable de la Línea de Captura y Conversión de CO2 del centro tecnológico, Aitor Gual.

MINIMIZAR RIESGOS

Este proceso, ha especificado, permite anticipar complejidades y minimizar riesgos en la construcción, asegurando que la innovación pueda trasladarse con éxito al entorno real. Según ha indicado, el diseño se ha planteado integrando la sostenibilidad desde el inicio en la fase de diseño, una perspectiva "esencial" para reducir el impacto y garantizar que las soluciones tecnológicas no se conviertan en problemas ambientales en un futuro.

Este enfoque interdisciplinar refleja, ha destacado, la filosofía de trabajo de Eurecat, donde expertos en diferentes tecnologías y sectores colaboran de manera transversal para asegurar el éxito de un proyecto "de referencia" en el ámbito de la descarbonización industrial.

La planta piloto permitirá transformar emisiones en recursos y avanzar hacia una industria neta y cero en emisiones en sectores "clave" de la economía y cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación, y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España con fondos del programa Next Generation de la Unión Europea.

UNA NUEVA GENERACIÓN DE REACTORES

La planta piloto de producción de metanol a partir de hidrógeno verde y CO2 capturado permitirá desarrollar una nueva generación de reactores de metanol aplicando conversión mejorada por adsorción selectiva (Sorption Enhanced) mediante el uso de catalizadores y sorbentes.

Con esta tecnología innovadora para la producción directa de nueve kilogramos por hora de metanol con una pureza superior al 90 por ciento y otras infraestructuras, CIUDEN se dotará de las capacidades necesarias de síntesis de combustibles sintéticos (e-fuels).

Esta iniciativa se basa en un modelo de economía circular del carbono, mediante el uso de hidrógeno verde para la conversión del CO2 capturado en metanol verde de alto valor añadido, y su contribución a la transición energética está alineada con los objetivos de neutralidad climática establecidos en los planes europeos y estatales.

En este sentido, el desarrollo de la planta piloto avanza en la implementación real de tecnologías de descarbonización, haciendo posible que sectores estratégicos transformen sus emisiones en productos de alto valor añadido, como el metanol verde.

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

El proyecto se inscribe dentro de una estrategia de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) para promover la transición energética hacia la descarbonización y se ha licitado siguiendo el procedimiento de contratación de Asociación para la Innovación, orientado a fomentar la escalabilidad industrial del conocimiento científico y tecnológico y a facilitar su transferencia hacia el mercado.

Esta modalidad de contratación permite reducir la brecha entre la investigación y su aplicación industrial, potenciando el desarrollo de soluciones transformadoras que respondan a desafíos concretos de la economía baja en carbono.