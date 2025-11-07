El clásico 'Hansel y Gretel' llega este domingo al Auditorio de León con un giro de guion: 'la batalla final'

Imagen de la obra ‘Hansel y Gretel: la batalla final’, que acogerá el Auditorio de León los días 9 y 10 de noviembre. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Hansel y Gretel' llegará este domingo al Auditorio Ciudad de León de la mano de la productora Qelart Entertainment, que devuelve al espectador esta obra clásica con un giro de guion para abordar una nueva aventura: 'la batalla final'.

Esta representación se enmarca en la programación infantil de Artes Escénicas del Auditorio de León, impulsada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. La historia, contada en formato de teatro musical, está dirigida por Edgar Moreno y tiene como objetivo promover la importancia de la familia a través del amor y el respeto.

Para encarnar estos personajes cuenta con Juan Antonio Plazas (Hansel), Rocío Palomino (Gretel), Aída Mercadal (Bruja) y Anthony Senén (Gregor). La función, que también cuenta con el apoyo de la Red de Teatros de Castilla y León, está dirigida a un público a partir de tres años.

Las fechas en las que estará presente en la ciudad de León son los días 9 y 10 de noviembre. El domingo 9 será a las 18.00 horas y las entradas se podrán adquirir a través del abono familiar o de manera individual por un coste de seis euros.

En cuanto a la representación del lunes 10 de noviembre, está destinada para la población escolar, con dos pases: a las 10.00 y a las 12.00 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La historia narra cómo Hansel y Gretel, veinte años después de la aventura original, se ven de envueltos en una nueva trama. A pesar de la experiencia vivida, volverán a caer en la trampa de la temida Bruja, esta vez acompañada de Gregor, un secuaz divertido pero totalmente fiel a su ama.

El público infantil podrá disfrutar de una historia "emocionante", con canciones, efectos especiales y puppets mientras descubren la importancia de la familia y de mantener vivo el amor y el respeto entre hermanos.