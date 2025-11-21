El Clínico de Valladolid acoge el lunes una colecta de sangre, que se encuentra en niveles bajos

Imagen del cartel con el que se invita a donar en Castilla y León. - SACYL

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid acogerá el próximo lunes, 24 de noviembre, una colecta de sangre en un momento en el que los niveles de este recurso básico para la realización de determinadas intervenciones y tratamientos se encuentra en niveles bajos.

En concreto, en nivel rojo (se requiere donar cuanto antes) se encuentran los grupos 0+ 0-, mientras que el resto se encuentran en todos los casos en naranja (se pide donar en los próximos días), según la información del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) recogidos por Europa Press.

Bajo el lema, 'Dona sangre: ¡te necesitamos, nos necesitamos!', el Hospital, en colaboración con el Chemcyl, ha planificado una colecta especialmente dirigida a los profesionales sanitarios, pero también abierta a todos aquellos que quieran ser altruistas y puedan donar sangre si cumplen con los requisitos para ello.

Por ello, en horario matinal de 8.45 a 14.15 horas en la sala de espera ubicada en el vestíbulo principal del centro, junto a los ascensores centrales, los equipos del Chemcyl estarán dispuestos para que quien quiera pueda donar.

En Castilla y León son necesarias unas 450 donaciones diarias para poder atender la actividad asistencial que precisa de hemoderivados y que abarca numerosos procedimientos y tratamientos de muy diferente índole, algunos de extrema gravedad.