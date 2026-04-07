El Club de Tenis y Pádel Zamora organiza la sexta edición de su torneo en beneficio de Azayca

Presentación del torneo de tenis en beneficio de Azayca, en la sede de Caja Rural de Zamora. - EUROPA PRESS

ZAMORA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Club de Tenis y Pádel Zamora ha presentado este martes la sexta edición de su torneo en beneficio de Azayca, la Asociación Zamorana de Ayuda frente al Cáncer, una cita que se desarrollará durante las próximas semanas en la Ciudad Deportiva del municipio y parte de lo recaudado se destinará a los trabajos que realiza el colectivo social para mejorar la salud de los pacientes oncológicos con problemas de suelo pélvico.

El evento deportivo se ha presentado en la sede central de Caja Rural de Zamora con la presencia de la representante de la cooperativa de crédito, Laura Huertos; de la presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera; y de los representantes del club, Ángel Alfonso, Pablo Segurado y Roberto Recio.

En ese marco, Huertos ha destacado la consolidación de este torneo, un memorial "esperado con ganas" y que tiene una evidente "vocación social". En la misma línea, De la Higuera ha recordado la figura de Javier Andrés, el hombre que le da nombre al torneo y que fue un profesor de tenis de la ciudad, "que enseñó a muchos niños los valores del deporte" y que falleció de cáncer.

Sobre los detalles del torneo, Roberto Recio ha destacado que serán "tres semanas intensas", con "muchísimas categorías tanto en dobles como en individual" y con tres deportes en liza: tenis, pádel y pickleball. De este último ha hablado Ángel Alfonso, para aclarar que se trata de una disciplina que se practica con palas, en una pista más pequeña y con pelota de plástico, y que está cogiendo mucha fuerza en España y en otros países.

Los otros dos deportes, más consolidados, confían en contar con "más participantes que el año pasado" en categorías que van de benjamín a veterano pasando por el absoluto. La inscripción cuesta 20 euros y se puede hacer a través de la plataforma Isquad, en el caso de los federados, o de la web del club para los aficionados.