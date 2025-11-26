Cogeces (Valladolid) se convierte en epicentro de la cultura de la trufa negra con catas, jornadas técnicas y concursos

El diputado alcalde de Cogeces del Monte, Fernando Esteban, durante la presentación del programa de actividades que se ha celebrado en la sede de la Diputación Provincial, donde ha estado acompañado por la técnico de Turismo, Mery Casas - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Cogeces del Monte se convierte en "epicentro" de la cultura de la trufa negra entre el sábado día 29 de noviembre y el 1 de diciembre con la celebración de las IV Jornadas Profesionales para Truficultores, el Mercado de venta con 25 expositores e Itinerario de actividades para público final, así como el III Concurso Nacional de Cocina con Trufa Negra para profesionales de la Hostelería, tres actividades que buscan poner en valor este hongo, considerado el "diamante negro de la gastronomía", y demostrar que es un producto "accesible" para cualquier cocina doméstica.

Se trata de unas jornadas técnicas de truficultura que suelen congregar a unos 800 inscritos entre las diversas catas, ponencias y demás actividades, aunque la población de Cogeces se "duplica" durante la celebración de un programa que aúna profesionales e investigadores del sector y que provienen de diferentes puntos de la geografía española.

Así lo ha trasladado el diputado alcalde de Cogeces del Monte, Fernando Esteban, durante la presentación del programa de actividades que se ha celebrado en la sede de la Diputación Provincial, donde ha estado acompañado por la técnico de Turismo, Mery Casas.

La primera actividad comenzará con la V Feria de la Trufa Negra de Cogeces del Monte este sábado, 29 de noviembre, que comenzará a las 15.30 horas en el salón de actos del Ayuntamiento con la bienvenida a los participantes y entrega de documentación, continuará con la intervención de cuatro ponentes y finalizará con el evento "Fetruf Conecta'.

Durante la jornada, que tiene un coste de 45 euros, se contará con con cuatro interesantes ponencias, dos de ellas a cargo del director de Micofora, Marcos Morcillo, quien mostrará el trabajo que se realiza en otros países y que da "muy buenos resultados" en la producción de trufa por hectárea.

También hablará del cultivo de la trufa blanca 'Tuber borchii' con pino piñonero injertado. Por su parte, Luis Carbó, con más de 26 años de experiencia en el sector de la trufa negra, abordará la importancia de los sus tratos y tipos de nido, mientras que Chencho Zugasti y Cristóbal Burguete explicarán la importancia de la mecanización en truficultura y en concreto de la 'Nido line'.

MERCADO DE EXPOSITORES Y ACTIVIDADES

El domingo día 30 de noviembre será el turno del Mercado de Expositores que contará con 25 exhibidores con productos como la trufa negra, planta micorrizada y otros productos relacionados con la trufa.

También productos agroalimentarios como son miel, queso, cerveza, pistachos, embutidos, aceite, especias, chocolates artesanos, etc., aunque los expositores ofrecerán también bisutería hecha a mano, productos de lavanda, empresas de asesoramiento de plantaciones y diferentes asociaciones.

La novedad de esta edición en la carpa de expositores se centrará en la actividad con el microscopio 'Intercambio living lab de truficultura, para el control de calidad y diferenciación de trufas'.

Asimismo, los visitantes tendrán la oportunidad de acercarse al puesto de adornos navideños elaborados por un grupo de mujeres del municipio cuya recaudación irá destinada a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Por otro lado, el domingo se ofrecerá un itinerario para el turista, un 'hop on hop off' trufero con la idea de que cualquier persona que visite el municipio pueda incorporarse al itinerario.

Se trata de un simil al bus que existe en las grandes ciudades y capitales europeas que partirá desde las 10.30 hasta las 19.00 horas, momento en el que se clausurará la feria.

Entre otras actividades complementarias se ha programado una cata de aceite dirigida por el CEO de la empresa Emán Vara Gourmet, después de la cual se celebrará un concurso de perros truferos.

En el salón de actos a la cata dirigida por la cogezana Juli Peñas del Caz, de vinos de la Bodega Cantamora (Pesquera de Duero) y quesos de la empresa 'Los quesos de Juan' (Medina del Campo).

Al finalizar, a las 13.15 horas tendrá lugar la inauguración oficial de la V Feria con degustación de sopas de ajo truferas para todos los asistentes. Más tarde, a las 13.45 horas se celebrará la presentación del proyecto 'Manos de Mujer. Mujeres que cultivan sabor'.

Como novedad en esta edición también se ha programado la visita del camión de comida 'El Majuelo' que ofrece bocadillos temáticos del mundo del vino (Bocata Garnacho, Bocata Tempranillo y Burguer Veggie Albillo) además de otro tipo de burguers y perritos.

Por otro lado, el pub 65 ha preparado unas exquisitas tapas para comer y el mesón Maryobeli unas cazuelitas de comida de cuchara, postres y otras genialidades.

CONCURSO NACIONAL DE COCINA CON TRUFA NEGRA

A lo largo de la mañana del lunes día 1 de diciembre, en el salón de actos del Ayuntamiento de Cogeces del Monte, se desarrollará el III Concurso Nacional de cocina con Trufa que se celebra en la provincia de Valladolid.

El concurso cumple su tercera edición y se llevará a cabo el día 1 de diciembre, dentro del marco de la celebración de la quinta Feria de la trufa negra de la provincia de Valladolid.

Los cocineros clasificados proceden de distintas provincias de la comunidad: Mar Marcos, Restaurante España (ZA ) Ana Municio , La Taberna de Perorrobio (Sg) Alex Marcos, Los Álamos Gastrolab (Sa) Rodrigo Herrero ( restaurante HAcheQu) Chisco alonso (Meson Carlos) Silvia Herrera (Melida Wines) Uge Macías ( Rte Gabino) Carlos Adeva (La dama de la Motilla) Tania Nieto (El Escudo de Paraíso ) Estos últimos ubicados en la provincia de Valladolid.

A las 10.00 horas del lunes arrancará este concurso que tiene como objetivo dar a conocer el fascinante mundo del diamante negro de la cocina, desmitificar ciertas creencias y demostrar que este hongo no es solo exclusivo de la alta cocina, sino que está al alcance de cualquiera que quiera disfrutarlo.