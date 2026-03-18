Comité de Empresa de Auvasa, con apoyo de PSOE y VTLP, reclama aplicar ya la jubilación parcial al margen del convenio

Los portavoces de VTLP y PSOE, Rocío Anguita y Pedro Herrero, atienden a los medios de comunicación. - VTLP

VALLADOLID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Auvasa, con apoyo de los grupos municipales de la oposición --Valladolid Toma la Palabra y PSOE-- han reclamado este miércoles al equipo de Gobierno que aplique "de forma inmediata" la jubilación parcial y el contrato de relevo y que se desvincule de la negociación del convenio colectivo que se encuentra en marcha actualmente.

Los portavoz del PSOE, Pedro Herrero, y VTLP, Rocío Anguita, acompañados por representantes de los sindicatos de Auvasa --CTA, CCOO, CSI-F y UGT--, encabezados por el presidente del Comité, Arturo Barrul, del CTA, han ofrecido una rueda de prensa en la plaza de Zorrilla de la capital para plantear esta reclamación al equipo de Gobierno formado por PP y Vox.

El presidente del órgano de representación de los trabajadores ha detallado que el Comité de Empresa pide es que se aplique de manera "inmediata" el acuerdo de la jubilación parcial, pues defienden que es un derecho que tienen otros trabajadores municipales pero no los de Auvasa, y que "se tome la mayor celeridad posible para la firma de un convenio colectivo, a ser posible antes del periodo estival de este año".

Los portavoces de PSOE y VTLP se han expresado su acuerdo en que esta situación debe desbloquearse, pues han explicado que la imposibilidad de jubilarse antes de la edad fijada en buenas condiciones genera "un agravio comparativo y un grave perjuicio tanto para el personal de la empresa".

"Mantener el bloqueo a la jubilación parcial supone un deterioro evitable del clima laboral y un riesgo operativo, al impedir una planificación ordenada de relevos en puestos clave --conducción, talleres e inspección-- que inciden directamente en la seguridad vial, el mantenimiento de la flota y la calidad del servicio que recibe la ciudadanía", ha insistido.

Los portavoces de PSOE y VTLP han puesto de manifiesto que la jubilación parcial y el contrato de relevo si que se aplica a los trabajadores del ayuntamiento de Valladolid y a empresas públicas municipales como Aquavall, pero se les impide esa aplicación a los de Auvasa.

Las formaciones de izquierdas han mostrado su desacuerdo con el argumento de la Dirección de Auvasa y el equipo de Gobierno municipal de enmarcar la jubilación parcial en la negociación del convenio colectivo, ya que defienden que no tiene porque incluirse en la norma laboral.

Según PSOE y VTLP existe, en la propia estructura del Ayuntamiento, el caso de Aquavall también se negocia el convenio "y sin embargo se les está aplicando este derecho".

Arturo Barrul ha matizado que la situación actual de las relaciones entre el Comité de Empresa y la dirección de Auvasa "no tiene nada que ver" con la que había "hace unos años" y ha explicado que en el actual mandato municipal, con Gobierno de PP y Vox, se ha tratado de "bajar el grado de enfrentamiento que había entre la Dirección y las personas trabajadoras".

El presidente del Comité ha querido desmarcar esta reclamación de cuestiones "políticas" pese a que hayan asistido a esta rueda de prensa "convocada por PSOE y VTLP". Acuden, ha subrayado, como "parte interesada" en una cuestión concreta como es el punto de la negociación del Convenio Colectivo que habla sobre la jubilación parcial en Auvasa.

"Estamos no solo totalmente de acuerdo, sino que hemos sido los máximos precursores de este acuerdo", ha enfatizado Barrul, que ha recalcado que en cualquier caso no se debe "perder de vista que el máximo interés que tiene el Comité de Empresa es la firma de un convenio colectivo que abarque a toda la plantilla".

En este sentido, ha destacado que gracias al trabajo para reducir el clima de enfrentamiento con la empresa, actualmente la negociación del convenio, que se encuentra en situación de "ultraactividad" desde 2014, se encuentra "al 65 por ciento" de avance. De hecho, ha destacado que "nunca" se había avanzado "tanto" como en los últimos 18 meses.

Barrul ha deslizado que hasta ahora "había mucho interés" en que pareciera que no había unanimidad de los sindicatos sobre la aplicación de la jubilación parcial, pero ha subrayado que siempre ha habido "unanimidad completa".

"CONFLICTO" DURANTE EL MANDATO DE PSOE Y VTLP

Por su parte, el representante de CCOO en Auvasa ha incidido en que con la anterior Corporación municipal, dirigida precisamente por PSOE y VTLP, había un "conflicto" entre los sindicatos y la empresa, por lo que ha destacado que la situación actual, con presupuestos aprobados, apoyo de la oposición y unanimidad en el Comité de Empresa "nunca se había dado".

De hecho, ha destacado que la empresa ha hecho "un buen trabajo" con la realización de un "estudio sobre prejubilaciones" en el que se ha estimado que hay 49 trabajadores de Auvasa que se podrían beneficiar de la jubilación parcial y además ha "identificado" a 150 "compañeros" que pueden suplir a los que se jubilen.

"Es voluntad política, no entendemos que lo condicionen al convenio, que se puede firmar o no, porque ya llevamos 13 años negociando", ha apuntado.

El secretario general de CSI-F en Auvasa, Ángel Martín, se ha mostrado menos optimista, pues ha recordado que en marzo de 2024 se trasladó al gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, que la prioridad de los sindicatos era aplicar el acceso a la jubilación parcial. "Los partidos del equipo de Gobierno se jactaban de diálogo cuando estaban en la oposición y ahora no nos quieren recibir, ha lamentado.

Martín ha señalado la "injusticia" que supone la no aplicación para trabajadores de esta empresa pues Martín defiende que hay trabajadores que aguantan hasta los 70 años e incluso alguno "sondado" por algún problema de salud.

El representante de la Sección Sindical de UGT, Javier del Pozo ha añadido que este acuerdo de aplicación de la jubilación parcial en Auvasa es un derecho "por Ley" y que ya se aplica en otras empresas municipales de transporte de España.