Concedidos 300.000 euros en ocho ayudas de acción humanitaria en África, América del Sur y Oriente Próximo

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, ocho subvenciones por un importe total de 300.000 euros en materia de acción humanitaria para actuaciones en diferentes regiones de África, América del Sur y Oriente Próximo.

Las actuaciones previstas se encaminarán a garantizar, entre otras necesidades, el acceso a la alimentación y el derecho a la salud de personas afectadas por crisis humanitarias.

Los fondos que la Junta dedica a acción humanitaria, 600.000 euros a lo largo de 2026, se destinan a dar respuesta a situaciones urgentes en el ámbito internacional que requieren" una intervención especial y una rápida respuesta para problemas muy concretos" derivados de situaciones de crisis producidas por diferentes acontecimientos, como catástrofes naturales, epidemias, conflictos armados o desplazamientos masivos de la población.

Esta es la principal diferencia entre estas ayudas y los fondos de cooperación para el desarrollo, que tienen un carácter más general y que se destinan a proyectos con objetivos a cumplir en el medio plazo, tal y como establece el IV Plan Director de Cooperación al Desarrollo de la Junta de Castilla y León 2023-2026.

Son ocho las entidades beneficiarias en esta ocasión, Cruz Roja Española, con 45.000 euros; Médicos del Mundo, con 43.000 euros; el Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña, con 42.000 euros; Unicef, con 40.000 euros; Cáritas, con 35.000 euros; Unrwa, con 35.000 euros; Asamblea de Cooperación por la Paz, con 30.000 euros; y Alianza por la Solidaridad, con 30.000 euros.

En concreto, con esta partida Cruz Roja Española llevará a cabo el refuerzo alimentario en los centros educativos de los Campamentos Saharauis, mientras Médicos del Mundo prestará asistencia a los afectados por la crisis humanitaria y de seguridad en Burkina Faso, de manera que podrá realizar tratamientos nutricionales completos para niños menores de cinco años, así como reforzar las estructuras sanitarias frente a la malnutrición aguda.

Por su parte, el Grupo de Rescate Espeleológico de Montaña trabajará en Perú y Bolivia para formar a los equipos de emergencias para la prevención y atención ante situaciones de emergencia y catástrofe, con especial incidencia en el adiestramiento de perros y el equipamiento de los equipos de rescate.

Unicef desarrollará su labor en Sudán, con atención a niños y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia con malnutrición aguda, a través de alimentos terapéuticos listos para el consumo que les permitirá recuperarse en un plazo de pocos meses.

Asimismo, Cáritas aportará tratamiento para la desnutrición aguda grave de niños menores de cinco años en República Democrática del Congo, mediante el suministro de insumos nutricionales terapéuticos y medicamentos esenciales, y Unrwa trabajará con la población afectada por el conflicto sirio a partir de la distribución de kits de suministros de higiene para garantizar el bienestar, la salud y la protección de la población más vulnerable.

Asamblea de Cooperación por la Paz, por su parte, prestará asistencia humanitaria para familias desplazadas en Colombia, a través de kits de alimentación y de higiene, y, por último, Alianza por la Solidaridad distribuirá alimentos y mejoras de higiene y saneamiento en hogares de desplazados internos en Mali.

El apoyo a estas intervenciones conforma la primera distribución que la Consejería de la Presidencia destinará a acción humanitaria en 2026, con lo que restan 300.000 euros, previstos presupuestariamente, que se concederán a lo largo de lo que queda de año, 200.000 para las diferentes situaciones de crisis que se produzcan en el mundo, y los 100.000 restantes a través del convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

En total, la cuantía inicial destinada a acción humanitaria por la Junta de Castilla y León se sitúa en un diez por ciento del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo, con lo que se cumple con los estándares internacionales que así lo aconsejan.