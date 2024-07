El concejal del Ayuntamiento de Léon que abandonó Vox participará en todas las comisiones informativas con voz y voto

LEÓN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Ayuntamiento de León electo por Vox, Ildefonso del Fueyo, que pasó a ser no adscrito tras abandonar el partido a principios del mes de julio podrá participar en todas las comisiones informativas municipales, como ha aprobado este martes el Pleno del Ayuntamiento de León.

Según el informe jurídico presentado por la Secretaría General "los miembros no adscritos serán informados, y podrán asistir a las comisiones informativas y a las reuniones de otros órganos colegiados en que estén representados los grupos políticos municipales".

Sin embargo, del Fueyo no podrá percibir un retribución mayor en base a esa asistencia a todos los órganos ya que según argumenta el mismo informe "los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia".

Debido a la entrada del concejal no adscrito en la totalidad de las comisiones municipales, el Pleno también ha aprobado una reconfiguración de la composición de las mismas para que estas mantengan la proporcionalidad entre los distintos grupos.

De esta manera las comisiones pasarán ahora a estar compuestas por once miembros de los que cuatro serán del Partido Socialista; tres pertenecerán al Partido Popular; otros dos serán ediles de la Unión del Pueblo Leonés; y uno de Vox. Reconfiguración que ha sido aprobada por unanimidad del Pleno.

ORDENANZA PRÉSTAMOS DE BICICLETAS

El órgano municipal también ha aprobado por unanimidad este lunes la modificación de la Ordenanza Reguladora del Sistema de Préstamo de Bicicletas que viene motivada por "la necesidad de regular las condiciones de uso de las bicis eléctricas, tarifas a cobrar y ubicaciones en las que se van a colocar".

Las estaciones de bicicletas de la ciudad de León que desde el pasado 14 de junio cuentan con bicicletas eléctricas son las ubicadas en la avenida. Ordoño II, paseo de Papalaguinda, plaza de San Marcelo, avenida. Bordadores, calle Santa María Josefa, Parking de San Pedro, Campus de Vegazana, avenida Reyes Leoneses, avenida Asturias, Hospital Universitario de León y Parque Tecnológico de León.

En cuanto a las tarifas, el importe queda estipulado en 0,12 euros por minuto y se fija un precio de doce euros mensuales para el abono multimodal y 45 euros en caso de elegir la modalidad anual. Para mayores de 60 años el abono anual tendrá un importe de 12 euros.

Además se ha informado del dictamen de la Comisión municipal informativa de Hacienda y Régimen Interior para el alta e inscripción en el Inventario Municipal de Bienes del Ayuntamiento de León del solar y edificio, sede de oficinas municipales en la avenida Ordoño II, para una vez finalizadas las obras que se están acometiendo en el mismo, actualizar el valor del inmueble.