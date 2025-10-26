Conceyu País Llionés y plataformas para integración de FEVE y soterramiento del AVE protestan ante Sánchez en León

Cartel informativo del acto reivindicativo de este domingo en León capital ante la presencia de Pedro Sánchez. - PLATAFORMA SOTERRAMINTO SAN ANDRÉS

LEÓN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Conceyu País Llionés, la plataforma para la integración de FEVE en la capital leonesa y la plataforma para el soterramiento del AVE en San Andrés del Rabanedo han protagonizado actos reivindicativos en las inmediaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos de León este domingo ante la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Sánchez clausura las jornadas del PSOE 'Atrévete a construir futuro. Los Fondos Next Generation, motor de crecimiento en Castilla y León' que acoge la capital leonesa desde ayer y que este domingo se cerrará con un acto público en el que intervendrán el secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez y el propio Pedro Sánchez.

Conceyu País Llionés exige la separación de la región leonesa de la Comunidad para constituirla como una autonomía independiente, la 18 del territorio nacional. Igualmente, propone un referéndum para la autonomía de la Región Leonesa como "prioridad"; una consulta popular en las Cortes de Castilla y León, dentro del marco constitucional actual en virtud del artículo 143, donde se describen los requisitos que se deben cumplir para poder constituir una nueva autonomía independiente.

Por su parte, la plataforma para la integración de FEVE en la capital leonesa ha expresado que la convocatoria de este acto responde a que el presidente del Gobierno debe saber que "no puede pisar León" sin que se produzcan estas protestas por sus "incumplimientos" respecto a la integración de la línea FEVE en León.

Igualmente, ha señalado que el PSOE de Castilla y León y todos los cargos intermedios leoneses deben saber que la integración de FEVE no será "la enésima promesa incumplida" tras 15 años de "fracaso".

En cuanto a la Plataforma del soterramiento de San Andrés del Rabanedo, quiere poner en evidencia con el acto reivindicativo su exigencia de soterrar las vías del tren en el municipio de San Andrés del Rabanedo. "Queremos el mismo trato que otras comunidades, donde sí han financiado el soterramiento en sus ciudades", han recalcado.

Finalmente, ha recordado que en 2004 el Ministerio de Transportes publicó el estudio informativo del soterramiento en el municipio, por lo que con esta protesta pretende que "se oiga la voz de los ciudadanos" de San Andrés y de León en esta cuestión.