Concierto con las campanas de la Catedral por el 40 aniversario de Segovia como Ciudad Patrimonio de la Humanida

La concejal de Turismo, May Escobar, y el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los actos para conmemorar el 40 aniversario de la proclamación de Segovia como Ciudad Patrimonio de la Humanidad incluirán un concierto, de 30 minutos de duración, que tendrán como protagonistas las campanas de la Catedral, tocadas por miembros de la Agrupación de Campaneros de Segovia.

Según han descrito los concejales de Turismo, May Escobar, y de Cultura, Juan Carlos Monroy, el día 6 de diciembre, fecha en que se cumplen los 40 años de la proclamación oficial, se desarrollarán varios actos diseñados principalmente para "los segovianos, auténticos protagonistas y guardianes del patrimonio que hace de la ciudad un lugar único en el mundo", ha expresado la primera de ambas, que ha añadido que la calificación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad "no es un título honorífico sino una responsabilidad, un compromiso y una oportunidad para proyectar al mundo la riqueza histórica, cultural y artística que define a Segovia".

Por su parte, el concejal de Cultura ha destacado que, además de las características arquitectónicas, naturales e históricas "de incalculable valor" que aporta Segovia para ser considerada Ciudad Patrimonio, también destaca en su personalidad "su cultura material e inmaterial, con el apoyo ciudadano y el respaldo vecinal a las iniciativas y actividades que se organizan y por el tejido creador de una ciudad que trabaja para preservar su identidad pasada y ofrecer un legado para el futuro".

Para la efeméride, el Ayuntamiento ha preparado una programación en la que han trabajado de manera coordinara las áreas de Cultura, Turismo y la oficina Europe Direct Segovia. Así, el día 6 de diciembre el antiguo salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá un acto institucional para reconocer el papel de generaciones de segovianos en la protección y proyección del patrimonio local. El acceso será libre hasta completar aforo.

Desde el Área de Turismo, para la misma jornada, se han organizado visitas guiadas gratuitas por la ciudad, a las que los interesados en participar pueden inscribirse en el Centro de Recepción de Visitantes. La primera, Visita guiada al barrio de las Canonjías, será a las 10.30 horas a cargo de Luis Miguel Yuste, experto en arte románico. A las 12.30 horas, Rafael Ruiz Alonso guiará a los participantes por El esgrafiado segoviano, una de las señas de identidad de la ciudad. La última visita, a las 16.30 horas, será por la Alameda del Parral con David Martín Carretero.

En el Centro de Recepción de Visitantes se inaugurará la exposición de dibujos 'Segovia Ciudad Europea de la Cultura 2025', abierta del 6 de diciembre al 7 de enero de 2026, con la colaboración de Europe Direct Segovia.

A las 12.00 horas del sábado, la Agrupación de Campaneros de Segovia, en la que será una de sus primeras actividades tras su reciente creación, ofrecerá un concierto de campanas en la Catedral de Segovia, con una duración aproximada de 30 minutos.

A las 13.00 horas la Unión Musical Segoviana ofrecerá un pasacalles desde la Plaza Mayor hasta el Azoguejo. Estas propuestas se suman al concierto especial que se celebrará en Ávila, para conmemorar el nombramiento conjunto de Ávila, Segovia y Santiago de Compostela como Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

El evento contará con la participación de la Escolanía de Segovia y la Orquesta Sinfónica de Segovia, que pondrán en escena del espectáculo 'El misterioso caso del asesinato del tosedor de conciertos'. En la velada participarán también el Orfeón Terra a Nosa, la soprano Estela Araceli Vicente y el pianista Bohdan Syroyid. El repertorio del concierto incluye obras inspiradas en monumentos emblemáticos de las tres ciudades: la Muralla de Ávila, el Pórtico de la Gloria y el Acueducto de Segovia.

Las invitaciones gratuitas para asistir a este concierto están disponibles en el Centro de Recepción de Visitantes, hasta agotar existencias.