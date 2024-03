'Conciliamos' mantendrá precios "congelados" hasta 2026, con exención para las familias con menos rentas

VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado las condiciones económicas para las familias de 'Conciliamos', programa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que sumará otro año más a los doce en los que el coste diario no ha aumentado y que lleva aparejada la exención para las familias con menos renta, cuatro euros para las intermedias y seis para el resto.

Si ya se anunció que este 2024 los precios no variarían, el Consejo de Gobierno lo ha ratificado hoy tras aprobarlos no sólo para este ejercicio, sino también para 2025. "De este modo, ya no serán doce años los que llevan congelados estos importes, sino trece", explica la Junta a través de un comunicado.

Sin contar con las bonificaciones y las exenciones, los padres de los niños de entre 3 y 12 años _14 si tienen necesidades especiales_ pagarán, como siempre, 4 ó 6 euros diarios, dependiendo del nivel de renta. En el primer caso, si los ingresos oscilan entre 9.000,01 euros y 18.000; en el segundo, si la familia percibe anualmente más de 18.000 euros. Las rentas inferiores a 9.000 euros están exentas de pago, detalla la Junta.

También cuentan con exenciones las familias numerosas de categoría especial, los menores tutelados o protegidos por la Junta, los extranjeros que participen en programas de acogida temporal en la Comunidad, aquellos niños escolarizados en alguno de los centros adscritos a 'Conciliamos Incluye' o las víctimas del terrorismo o hijos de víctimas de la violencia machista.

Además, se mantienen las bonificaciones de los años anteriores, como la del 50 por ciento de las familias numerosas de categoría general y la que pueden obtener las familias con dos o más hijos participantes en el programa, ya que, a partir del segundo, se les aplica una bonificación del 25 por ciento sobre la cuota de menor importe, si bien es incompatible en el caso de que se les otorgue alguna de las ventajas reservadas a las familias numerosas.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha mantenido tanto los precios como las exenciones y las bonificaciones a pesar del incremento del coste del programa: de los 2.679.655 euros de 2023 se ha pasado a los 3.588.554 euros de 2024 _excluyendo Navidad, que se cargó al contrato anterior_. En 2025, el importe de 'Conciliamos' será de 3.829.588 euros.

Este aumento se debe a la ampliación del programa a todos los municipios de la Comunidad _el requisito mínimo ahora es de sólo cinco niños por monitor para que pueda llevarse a cabo_, la celebración del programa por semanas sueltas, la ampliación al mes de agosto, la cada vez mayor participación de niños con discapacidad, la oferta de comedor en verano en municipios de más de 20.000 habitantes y, por último, la puesta en marcha de 'Conciliamos Incluye' en entornos más vulnerables, añade la información.

Durante este año, 'Conciliamos', un recurso mediante el cual se facilita a los padres la conciliación familiar y laboral en días no festivos de las vacacionales escolares, tendrá una duración de 64 días en cuatro periodos: Carnaval _ya celebrado_, Semana Santa, verano y Navidad. Se calcula que creará 500 empleos, participarán aproximadamente 20 centros y tendrá una participación superior a los 18.130 niños de 2023, que ya supuso un récord, siempre de acuerdo con las estimaciones realizadas.