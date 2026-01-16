Concluye el traslado de sagradas imágenes de la iglesia de Muriel y la reconstrucción comenzará la próxima semana

Vista desde el interior de la iglesia del derrumbe del ábside de la iglesia de Muriel de Zapardiel (Valladolid), ocurrida el 12 de enero de 2026. - ARZOBISPADO DE VALLADOLID

VALLADOLID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Valladolid avanza la reconstrucción del ábside de la iglesia de Muriel de Zarpardiel, tras el derrumbe sufrido el pasado lunes, 12 de enero, además de que ya se ha completado el traslado de las sagradas imágenes y enseres litúrgicos a otras dependencias donde se custodiarán bajo llave.

Tras el derrumbe, la Delegación de Patrimonio del Arzobispado solicitó autorización a la Junta, al tratarse de una iglesia declarada BIC, y la previsión es que las obras comiencen a principios de la próxima semana con las labores de desescombrado y la instalación de de una solución temporal para la oquedad de la fachada y proteger el interior del templo

Asimismo, durante el desescombro se realizará una selección y limpieza de aquellos ladrillos susceptibles de ser empleados en la reconstrucción del ábside además de que se va a realizar un estudio que ayuden a esclarecer las causas del derrumbe del ábside central.

Para la Archidiócesis de Valladolid, una de las prioridades es poder seguir ofreciendo atención pastoral a los feligreses de Muriel de Zapardiel y por este motivo, y en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, desde este domingo las celebraciones religiosas se trasladarán a un local de titularidad municipal habilitado temporalmente como capilla, en la calle Artesiano.

En este sentido la Archidiócesis ha explicado que, desde su declaración como BIC en los años 80, se ha intervenido en esta iglesia en varias ocasiones para rehabilitar problemas estructurales históricos, además de que se han realizando distintas obras de mantenimiento de la cubierta y de los espacios interiores. Las más recientes, en 2021 y 2024, que incluyeron la reparación de goteras y del coro.