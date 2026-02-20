Condenado a 15 meses de prisión por dar dos puñetazos al alcalde de Soria, Carlos Martínez

SORIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Soria ha condenado a un año y tres meses de prisión al varón que en el mes de junio de 2023 propinó dos puñetazos al alcalde de Soria y actual candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. La condena viene motivada por un delito de atentado a la autoridad por el cual también le ha sido impuesta una multa de siete meses con una cuota diaria de 15 euros.

Además, como autor de un delito leve de lesiones, ha sido condenado a un mes de multa, a razón también de 15 euros diarios, mientras que, en concepto de responsabilidad civil, el agresor deberá indemnizar con 240 euros al agredido, según la sentencia de la Audiencia Provincial que puede ser recurrida ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los hechos ocurrieron el día 11 de junio de 2023, la noche del Lavalenguas, fecha en la que el condenado, con el ánimo de menoscabar el principio de autoridad y la integridad física del alcalde, se abalanzó hacia él insultándole con las expresiones de "prevaricador, hijo de puta", antes de propinarle un puñetazo en la zona maxilar y un segundo que no llegó a impactar. El agresor, sin antecedentes penales, estaba bajo los efectos del alcohol.

Como consecuencia de la agresión, no fue necesario que el alcalde acudiera al médico, aunque sí sufrió traumatismo superficial del que tardó en curar seis días.

Martínez declaró que no conocía al agresor y que fue todo cuestión de segundos. No le dio tiempo a reaccionar ya que, tras darle los dos puñetazos, el acusado se encerró en el baño antes de que personal del local donde sucedieron los hechos pudiera hacerle salir por la puerta de atrás para evitar más problemas.

Los testigos de la acusación reconocieron durante el juicio al autor de los hechos, sin ningún género de duda. El acusado, por su parte, declaró que no recordaba de ese día ni siquiera el hecho de haber estado en el bar donde se produjo la agresión, debido a la ingesta alcohólica en Valonsadero. También declaró no conocer al alcalde.

La sentencia absuelve al acusado de otra de las peticiones de la acusación, la del delito de injurias, pues los insultos referidos que acompañaron a la agresión están incluidos en el delito superior de atentado a la autoridad, el que acarrea los 15 meses citados de pena de prisión.