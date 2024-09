Conrado Íscar confía en que el alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, "haga lo que toca, dimita y se marche a casa"

Remarca la "ejemplaridad" de la acción política del PP y advierte de que el partido hará "todo lo que tenga que hacer" si no dimite

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación y del PP de Valladolid, Conrado Íscar, se ha mostrado confiado de que el alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, "haga lo que le toca hacer, presente su dimisión y se marche a casa" tras haberse conocido que la Audiencia Provincial le ha condenado a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa en el caso 'Meseta Ski'.

De esta forma se ha expresado Conrado Íscar en declaraciones a los medios en relación con la condena de Centeno conocida este viernes, antes de participar en el Acto Oficial de celebración del 'Día de la Policía Municipal 2024', que se ha celebrado en el Teatro Calderón de Valladolid.

Tras cononocerse la sentencia de la Audiencia Provincial y pedir el partido el acto de concejal de Alfonso Centeno, Íscar ha asegurado que el PP "tiene claro que sólo hay un camino, que es su dimisión". Es lo que pide el partido y ha hecho expreso el Comité de Derechos y Garantías y yo estoy convencido que así lo hará", ha explicado el líder 'popular'.

"Me consta que en el día de hoy Centeno se ha reunido con su equipo, yo sé que las noticias van muy rápido y también hay que dar un poquito de tiempo dentro que yo creo que aquí no hay otra opción", ha considerado el presidente de la Diputación de Valladolid.

El máximo responsable de la institución provincial vallisoletana también ha recordado que el PP, "cosa que no hacen otros, no carga contra un juez porque no le guste una sentencia, sino que respeta la Justicia". "Yo creo que es algo importante y la Justicia se ha pronunciado, si bien se tendría que haber resuelto antes", ha expresado.

No obstante, Conrado Íscar se ha mostrado "más que convencido" de que Alfonso Centeno dimitirá "más pronto que tarde porque él sabe que si no dimite será un perjuicio para los vecinos de Olmedo, para sus propios compañeros y también para su organización".

Una organización, ha subrayado el presidente de la Diputación de Valladolid, en la cual ha trabajado "mucho y ha dedicado muchas horas", por lo que "seguro que Alfonso Centeno una vez más estará a la altura y pondrá su dimisión sobre la mesa".

En caso de que esa dimisión no se produzca, Conrado Íscar ha señalado que el PP entiende la acción política con la "ejemplaridad", de modo que "no hay más opciones, ya que hay una sentencia y lógicamente si eso no se produce, el partido hará todo lo que tenga que hacer". "Pero yo confío en que Alfonso haga lo que le toca hacer, que es marcharse a casa", ha concluido.