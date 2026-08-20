Consejería. -Apoyo de 165.000 euros a una treintena de autónomos y Pymes de Ávila y Zamora sin actividad por incendios

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el pago del segundo bloque de ayudas que suman 30 solicitudes por valor de 165.000 euros destinadas a autónomos y pymes cuya actividad se ha visto interrumpida en los municipios afectados por el fuego. Se han aprobado hasta el momento un total de 50 ayudas de 5.500 euros por beneficiario por un total de 275.000 euros.

La Consejería de Economía y Hacienda ha informado así favorablemente las 30 solicitudes (27 en la provincia de Ávila y tres en la de Zamora) incluidas en la convocatoria urgente de 5.500 euros por beneficiario destinadas a autónomos y pymes en las localidades afectadas por los incendios forestales de este verano.

Con la aprobación de este segundo bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 50 solicitudes de autónomos y pymes por valor de 275.000 euros, tras la aprobación en el Consejo de Gobierno extraordinario de la semana pasada de 20 ayudas por valor de 110.000 euros (18 en Ávila y 2 en Zamora).

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica.

Con estas subvenciones se compensa en un plazo muy breve a las empresas que han sufrido daños directos por el fuego, lo que les impide desarrollar con normalidad su actividad económica, así como a aquellas que están teniendo un impacto negativo en su facturación debido a la disminución en la afluencia de turistas. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata.

La Junta ha habilitado la cuenta de correo electrónico infoempresas.incendios@jcyl.es y el teléfono 012 para atender consultas relacionadas con la convocatoria de ayudas que tienen como objetivo incentivar la recuperación económica en las zonas afectadas por los incendios.