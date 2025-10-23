El consejero de Sanidad anuncia 67 plazas de enfermería para dar respuesta más especializada en una Comunidad envejecida

SORIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha anunciado la creación de 67 plazas de enfermería en Castilla y León, que se abordarán en la próxima Mesa Sectorial, para empezar a "dar respuesta más especializada" a la cronicidad en una Comunidad cada vez más envejecida.

En este sentido, ha señalado que el índice de envejecimiento en Castilla y León es del 224 por ciento, cuando la media nacional es del 145 por ciento. Así lo ha avanzado durante la inauguración de las II Jornadas de Investigación en Enfermería (Invescol), organizadas por el Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León, el Colegio de Enfermería de Soria y la Fundación Index.

Un total de 250 profesionales de Castilla y León, con presencia también de los procedentes d otras comunidades autónomas, aborda los días 23 y 24 de octubre en Soria la transferencia de conocimientos ante desafíos globales como el envejecimiento y la cronicidad.

Vázquez ha señalado que el próximo objetivo pasa por contar con una plaza de enfermera especialista por cada centro de salud para gestionar los casos de cronicidad dentro del sistema sanitario, así como por "educar a los pacientes" para llegar a romper ese "binomio entre envejecimiento y cronicidad, y hablar más de longevidad".

El consejero de Sanidad, que en primer lugar a visitado el consultorio local de Garray, ha señalado que estas jornadas tienen como objetivo la investigación en el ámbito de la enfermería en el "envejecimiento y la cronicidad" como reto global que tiene "no solo el sistema de salud de Castilla y León, sino el sistema nacional".

MEJORAR LA ASISTENCIA

Así, se ha apostado por mejorar la asistencia en esta etapa de la vida en una comunidad autónoma que es la tercera con mayor esperanza de vida, con un año más que la media nacional y cuatro que la europea, con una media de 84,9 años. El consejero ha señalado que la cronicidad supone el 80 por ciento de las atenciones en Atención Primaria y el 60 por ciento de ingresos.

Vázquez ha recalcado que la enfermería es la profesión "más idónea para cuidar a los pacientes crónicos" y que a la vez controle las descompensaciones de los pacientes.

MENOS POLIMEDICACIÓN

El presidente del Colegio de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, ha puntualizado que la alta esperanza de vida lleva una alta tasa de cronicidad, por lo que la enfermería "tiene un papel muy importante porque son los profesionales indicados en el tratamiento de la cronicidad" ya que en esta etapa de la vida "solo se necesitan cuidados y el profesional es el enfermero".

En este sentido, ha matizado que la jornada busca que la enfermería "investigue" para que la cronicidad disminuya y con ello la polimedicación y así lograr un" beneficio económico y a nivel de los ciudadanos porque, aunque la población cumpla años, seguirá menos enferma". "La investigación no se puede quedar aquí, se tiene que aplicar al trabajo diario de los profesionales", ha señalado Ruiz, para lo que ha pedido el apoyo de las administraciones.