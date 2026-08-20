Consejo.La Junta destina un millón de euros para comprar 55.000 dosis de vacunas infantiles intranasales contra la gripe

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación, por importe de 1.059.344 euros, del suministro de 55.000 dosis de vacuna intranasal frente al virus de la gripe para la inmunización de la población infantil de Castilla y León, en concreto para niños de entre 24 meses y 11 años, incluidos gracias a la actualización del Calendario Oficial de Vacunaciones e Inmunizaciones para toda la vida.

El Calendario Oficial de Vacunaciones e Inmunizaciones a lo largo de la vida en Castilla y León incluía, hasta la fecha, la vacunación frente a la gripe en población infantil de 6 meses a 8 años y, dentro de ese rango, ofrecía específicamente la vacuna atenuada intranasal a los niños de entre 24 meses y 8 años (incluidos), basándose en que tienen mejor respuesta inmune que las administradas por vía parenteral, ya que se multiplican directamente en la puerta de entrada del patógeno al organismo, y en que la presentación para uso por vía intranasal facilita su administración.

La Orden SAN/558/2025 modificó el calendario de vacunaciones e inmunizaciones sistemáticas ampliando la edad de vacunación sistemática frente a la gripe con vacuna atenuada en población infantil hasta los 8 años. Y la Orden SAN/209/2026 de la Junta de Castilla y León ha revisado este calendario para ampliar la edad hasta los 11 años.

La población infantil presenta una alta incidencia de la enfermedad y contribuye de manera activa a la transmisión del virus. La inclusión en la campaña de vacunación de la población de 6 meses a 11 años, inclusive, permitirá reducir significativamente la circulación comunitaria, protegiendo tanto a los menores como a los adultos de su entorno.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social destina un montante global de 55 millones de euros para el calendario de vacunación e inmunización en 2026.