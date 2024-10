El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca inaugura el curso con un concierto del pianista, Pablo López Callejo

SALAMANCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta, inicia el nuevo curso con un recital de piano a cargo del pianista y profesor de la institución, Pablo López Callejo, que tendrá lugar el próximo viernes 18 de octubre a las 20.15 horas en el auditorio del centro educativo.

El programa del recital ofrecerá un recorrido por el repertorio pianístico clásico, destacando la obra de cuatro de los compositores más influyentes de la historia de la música: Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Robert Schumann y Claude Debussy.

"A través de estas figuras, se exploran diferentes estilos y nacionalidades que han marcado la evolución del piano, testimonio de la inagotable creatividad que estos grandes genios de la música plasmaron en sus composiciones", señalan desde la organización a través de un comunicado.

Este recital es una "magnífica" ocasión para iniciar el curso académico del Conservatorio, poniendo de relieve "la importancia del contacto directo con la música en vivo".

El programa comenzará con la Sonata op.31 nº2 en Re menor "Tempestad" de Beethoven, seguido del Preludio op.45 en Do # menor de Chopin, el Scherzo nº4 op.54 en Mi mayor de Chopin, las Cuatro piezas op.32 de Schumann (Scherzo, Gigue, Romanze, Fughette), el Children's Corner de Debussy (Doctor Gradus ad Parnassum, Jimbo's Lullaby, Serenade of the Doll, The Snow is Dancing) y finalizará con L'Isle Joyeuse de Debussy.