La construcción del Centro de Innovación Juvenil ampliará la "empleabilidad ligada a la tecnología" en Salamanca

El alcalde, Carlos García Carbayo (i), junto al concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud, Pedro Martínez (centro) y el de Hacienda, Fernando Rodríguez (d). - EUROPA PRESS

SALAMANCA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Innovación Juvenil, el "sexto" ligado a la innovación y tecnología de Salamanca, ampliará la empleabilidad vinculada a estas ramas para los jóvenes.

Así lo ha señalado el alcalde Carlos García Carbayo que ha recordado que esta nueva instalación se suma a la red de infraestructuras municipales de Salamanca Tech formada por el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+, el Espacio de Innovación Tecnológica, el Centro de Internet de las Cosas e IA, la incubadora de empresas biosanitarias Abioinnova y el nuevo centro Salamanca Ciudad del Talento que se asentará en el antiguo albergue Lazarillo de Tormes.

Esta iniciativa está incluida en el proyecto de renaturalización de antiguas vías pecuarias de la estrategia de desarrollo urbano 'CoNEcta Salamanca', que se encuadra en las operaciones a desarrollar dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Europa transforma nuestros barrios' para la convocatoria de los fondos europeos EDIL 2025, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.

Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Su objetivo es "fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca", en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para el desarrollo de 'CoNEcta Salamanca', el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por los fondos europeos Feder.

El presupuesto para la creación de este Centro de Innovación Juvenil es de 2,3 millones, con un plazo de ejecución de un año e incluye urbanización, obra y mobiliario. Tal y como ha señalado el alcalde, este espacio estará ubicado junto al futuro Distrito Tecnológico, "por lo que la interacción con él será absoluta", ha añadido.

Durante la presentación del proyecto, Carbayo ha señalado que el centro tendrá "cuatro objetivos muy claros". "Fomentar la innovación, la creatividad y el emprendimiento entre los jóvenes; mejorar la empleabilidad juvenil mediante formación tecnológica y práctica; promover hábitos de vida saludables, sostenibles y colaborativos a través del deporte y el ocio creativo; y por último, impulsar la participación de asociaciones y colectivos juveniles", ha añadido.

El nuevo centro contará con un área de formación y capacitación digital, diseñada para dotar a los jóvenes de las competencias digitales necesarias para acceder a los empleos del futuro y adaptarse a un entorno laboral en constante cambio. A través de metodologías prácticas y aprendizaje basado en proyectos, los jóvenes podrán adquirir conocimientos aplicables de forma inmediata.

FACTORÍA DE IDEAS

La Factoría de Ideas o 'coworking juvenil' será un espacio colaborativo concebido para que los jóvenes "puedan trabajar en sus proyectos, compartir ideas y generar sinergias".

"Este entorno flexible fomentará la creatividad, el trabajo en equipo y el emprendimiento", ha añadido. Una de las principales fortalezas del Centro de Innovación Juvenil de Garrido será el espacio del Metaverso o, lo que es lo mismo, un entorno virtual donde las personas pueden interactuar entre sí o con objetos digitales gracias a la realidad virtual, aumentada y extendida, como ha indicado el primer edil durante la presentación.

En la Sala Multimedia se ofrecerá un entorno profesional para la creación de vídeo, fotografía, podcast, streming y diseño digital. Los jóvenes podrán formarse en edición audiovisual, animación 3D o comunicación digital, utilizando herramientas profesionales.

Además, se impulsará la creación de un canal juvenil para la difusión de contenidos propios, para dar "visibilidad" al talento joven y fomentar la comunicación creativa.

También se "mejorarán y ampliarán" los espacios colaborativos para asociaciones y colectivos juveniles. En ellos podrán celebrar talleres, actividades, reuniones y, al mismo tiempo, se ofrecerá formación en liderazgo, gestión de proyectos y participación ciudadana, para reforzar el tejido asociativo juvenil de Salamanca, como ha subrayado Carbayo.

En la ampliación que se acometerá en el edificio se ubicará además un auditorio polivalente destinado a conferencias, charlas, exposiciones y presentaciones de proyectos. Este espacio permitirá conectar a la juventud con referentes de la innovación, la tecnología y el emprendimiento.

El auditorio estará preparado para retransmisiones en directo y streaming, y acogerá ciclos periódicos de eventos vinculados a la innovación juvenil, la tecnología y la creatividad.

Por último, y aprovechando las posibilidades que brinda la parcela en la que está situado el centro, se le dotará de zonas deportivas y creativas al aire libre para fomentar hábitos de vida saludables.

Estos espacios incluirán áreas de calistenia, 'parkour' y 'pump track', una zona deportiva polivalente y espacios verdes para el ocio y actividades recreativas.