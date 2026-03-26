Contratadas por 1,3 millones las obras de sustitución de carpintería en el IES Jorge Manrique de Palencia

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha comunicado esta mañana en el Consejo de Gobierno la contratación por 1.379.960 euros de las obras de sustitución de carpinterías en el edificio histórico del Instituto de Educación Secundaria (IES) 'Jorge Manrique' de Palencia.

La intervención tiene la aprobación de la Comisión Territorial de Patrimonio y su plazo de ejecución es de 14 meses, detalla la Consejería a través de un comunicado.

El Instituto de Educación Secundaria 'Jorge Manrique' es un edificio construido a principios del siglo XX. Se trata de un inmueble singular, encuadrado en la corriente del modernismo tardío que se desarrolla en Europa a comienzos del siglo pasado y que se encuentra incluido en el catálogo de elementos Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palencia.

El edificio histórico se desarrolla en una planta cuadrada de geometría perfectamente ortogonal, albergando un gran claustro del que toma luz un corredor perimetral de comunicación, desde el que se da acceso a todas las dependencias del centro. Consta de dos plantas principales, baja y primera, más dos pequeños cuerpos situados en planta segunda que se abren mediante una terraza al claustro.

Tiene 1.343,20 metros cuadrados de carpintería de ventanas, algunas de gran tamaño y con geometrías complejas, con arcos de medio punto o con arcos escarzanos. Dichas carpinterías, que en la actualidad son de madera pintadas en color verde, son mejorables a nivel de eficiencia energética, por lo que la Consejería de Educación considera necesario contratar su sustitución por otras de madera laminada, con acabado en color análogo a las existentes. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de por 1.379.960 euros.

También se procederá a la sustitución de las puertas encastradas en los ventanales situados en los ejes principales que dan acceso al patio del claustro desde el corredor perimetral, así como de las balconeras que dan acceso a las terrazas de la segunda planta. La intervención tiene la aprobación de la Comisión Territorial de Patrimonio y el plazo de ejecución será de 14 meses.