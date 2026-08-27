Contrato de emergencia de 2 millones para recuperación ambiental tras el incendio de Burgohondo (Ávila)

Instalaciones del camping Fuente Helecha afectadas por el fuego, a 6 de agosto de 2026, en Casavieja, uno de los municipios que se vio afectado por las llamas durante el incendio forestal de Burgohondo. - Ricardo Rubio - Europa Press

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente y Energía ha comunicado hoy al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el contrato de emergencia aprobado para la ejecución de actuaciones hidrológico-forestales en la zona afectada por el incendio forestal de Burgohondo (Ávila), con una inversión de 2 millones de euros.

Los trabajos serán ejecutados de forma inmediata por la empresa pública TRAGSA y están dirigidos a reducir los efectos de la pérdida de cubierta vegetal y prevenir procesos erosivos y de arrastre de cenizas y sedimentos ante posibles episodios de lluvias intensas.

La actuación está contemplada en el Acuerdo 135/2026, de 30 de julio, de la Junta de Castilla y León, que establece la programación de diversas medidas para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2026, entre ellas la restauración de las superficies quemadas (apartado 30).

TODO TIPO DE TRABAJOS

Los trabajos incluirán la adecuación de pistas e infraestructuras forestales, la reparación de pasos de agua y puntos de suministro, la trituración de árboles para generar un acolchado de astilla o 'mulching' que proteja el suelo, el extendido de paja para reducir la erosión, así como la construcción de fajinas, albarradas, diques y otros elementos de retención de sedimentos.

También se crearán charcas para favorecer la disponibilidad de agua para la fauna y la extinción de incendios, y se realizarán tratamientos contra plagas y actuaciones de recuperación de la vegetación mediante preparación del terreno, semillado y plantación.

El conjunto de actuaciones tiene como finalidad conservar y mejorar el suelo, limitar la escorrentía y la erosión, reducir el riesgo de avenidas e inundaciones y evitar el arrastre de sedimentos hacia los cauces, embalses y presas. Asimismo, permitirá prevenir la proliferación de plagas en las masas forestales no afectadas y favorecer la regeneración natural de la flora y la recuperación de hábitats.

El incendio de Burgohondo, declarado el 22 de julio, ha afectado a una superficie estimada de 37.800 hectáreas, de las que 27.600 corresponden a superficie forestal arbolada.