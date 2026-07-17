Controlado el incendio forestal de Tolbaños (Ávila) que llegó a subir a gravedad 2

ÁVILA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por controlado el incendio forestal declarado en la tarde del jueves en la localidad abulense de Tolbaños, que llegó a subir a Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2 debido a que podía implicar "graves riesgos" para la población y bienes no forestales, si bien algo más de una hora después la situación evolucionaba ya favorablemente según la Administración autonómica.

Las llamas comenzaron a las 19.30 horas del jueves y posteriormente se declaró el IGR-2 porque se consideraba que podía "comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales". Finalmente, se ha dado por controlado este viernes en torno a las 17.15 horas.

La Junta informó a los medios de comunicación de esta declaración de IGR-2 a las 21.40 horas y poco después explicó que la situación "evoluciona favorablemente" y que incluso a las 20.50 horas ya había mejorado.

Según la web de la Junta, Inforcyl, en el lugar trabaja un operativo formado por tres medios de extinción, entre ellos dos agentes medioambientales y una cuadrilla terrestre.