Convocada una concentración frente a las Cortes durante la comparecencia de Mañueco sobre los incendios

Cartel de convocatoria de una concentración frente a las Cortes con motivo de la comparecencia de Suárez-Quiñones. - CONVOCANTES DE LA CONCENTRACIÓN

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Colectivos, asociaciones y organizaciones sindicales y políticas de Castilla y León han convocado este viernes, 29 de agosto, una concentración en coincidencia con la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para explicar los trabajos de los incendios que se han producido en la Comunidad este verano.

La concentración, que muestra en el cartel de su convocatoria el lema 'Mala gestión ¡Quiñones dimisión!' se ha convocado a partir de las 10.00 horas del viernes, una hora antes de que comience el Pleno extraordinario de las Cortes en el que comparecerá Fernández Mañueco.

"Recibiremos a Mañueco en su primera comparecencia tras los incendios", recoge el cartel de la convocatoria, que sucede a otras que se han desarrollado en diversas ciudades y localidades para pedir responsabilidades por la gestión llevada a cabo con motivo de los incendios forestales que se han producido en la Comunidad.