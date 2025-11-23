Convocada la XXX edición de los Premios Mariana Rodríguez para jóvenes investigadores de la ULE

LEÓN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Carolina Rodríguez ha convocado la XXX edición de los Premios 'Mariano Rodríguez' para trabajos científicos, de historia, cultura o investigación, referentes a León y su provincia, o que se realicen en la Universidad de León (ULE), cualquiera que sea su objeto.

Podrán optar a estos premios todos los jóvenes investigadores que acrediten haber finalizado sus estudios de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero Superior o Graduado, con posterioridad al 1 de enero de 2018.

Los trabajos sobre los temas indicados, de autoría individual o conjunta, han de ser inéditos, deberán estar escritos en español con rigor y métodos científicos, y se presentarán en la Secretaría General de la ULE, situada en la avenida Facultad de Veterinaria, 25, antes del 2 de marzo de 2026, según ha informado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

La presentación será por triplicado, mecanografiados a doble espacio en papel DIN A4 por una sola cara, convenientemente encuadernados, con una extensión máxima de 150 páginas, y carentes de identificación personal de su autor o autores. También será necesario entregar el trabajo en soporte digital.

Aparte se acompañará un sobre cerrado en cuyo exterior se hará constar el título del trabajo presentado, y en cuyo interior se incluirán los datos personales del autor o autores (nombre, apellidos, domicilio, teléfono, profesión), y algún documento que acredite que finalizaron sus estudios con posterioridad al 1 de enero de 2018.

Los Premios 'Mariano Rodríguez' se fallarán y se harán públicos antes del 10 de abril de 2026, y se entregarán en acto solemne el día de la celebración de la festividad de San Isidoro, patrono de la ULE.

DOS PREMIOS DE 3.000 EUROS

Se otorgarán dos premios indivisibles de 3.000 euros, uno en el área de las Ciencias de la Naturaleza y Técnicas, y otro en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades. Asimismo, podrá otorgarse un accésit por cada modalidad por importe de 600 euros cada uno, si el Jurado respectivo considera que hay trabajos merecedores de ello.

Además, la Fundación 'Carolina Rodríguez' se reserva el derecho a publicar los trabajos premiados, salvo renuncia expresa de los autores. De no proceder la fundación a la publicación, el autor quedará en libertad de publicar en su totalidad, o en parte, el trabajo premiado, si bien tendrá que hacer constar que ha sido galardonado con el Premio 'Mariano Rodríguez' para jóvenes investigadores de la Fundación Carolina Rodríguez de León.

Los trabajos no premiados podrán ser recogidos en la Secretaría General de la Universidad de León antes del 30 de junio de 2026, transcurrida esa fecha los trabajos restantes serán destruidos.

Las bases completas se pueden consultar en el siguiente enlace, https://www.unileon.es/files/2025-11/convocatoria_xxix_premi... .