Convocadas las ayudas del programa 'Releo Plus' que se pueden solicitar hasta el 19 de diciembre

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha convocado las ayudas del programa de gratuidad de libros de texto Releo Plus para el curso 2026-2027, dirigidas al alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria escolarizado en centros docentes de la Comunidad, según recoge el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Podrán ser beneficiarios el padre, la madre o el tutor legal de los alumnos, siempre que la renta de la unidad familiar en 2024 no supere tres veces el IPREM fijado para 2025, lo que equivale a 25.200 euros. En los casos de menores con expediente de protección abierto, la ayuda corresponderá a la entidad o familia de acogida que ejerza la guarda.

El objetivo de esta convocatoria es proporcionar el uso gratuito de libros de texto al alumnado citado, según figura en la orden.

La cuantía global máxima del crédito destinado a las ayudas asciende a 11 millones de euros, ampliables si fuera necesario para atender todas las solicitudes. Además, los libros y materiales entregados en especie, procedentes del Banco de Libros de Texto de Castilla y León, cuentan con un valor estimado de 5 millones de euros. El programa está cofinanciado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En caso de que el banco de libros de cada centro no disponga de los ejemplares necesarios, se concederán ayudas económicas para su adquisición, con un límite de 280 euros en Educación Primaria y 350 euros en Educación Secundaria Obligatoria.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde mañana y hasta el 19 de diciembre de 2025, ambos inclusive.