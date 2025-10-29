Corral destaca el aumento del 28% de alumnos en los centros de formación agraria y afirma que el sector tiene futuro

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha destacado que los ocho centros de Formación Profesional Agraria de la Junta de Castilla y León han alcanzado ya los 761 alumnos matriculados, lo que supone un incremento del 28 por ciento respecto a los estudiantes que había hace cinco años, en una muestra de que el sector "tiene futuro".

"Cada vez más alumnos se quieren incorporar y quieren formarse en estos centros de formación profesional", ha insistido la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que ha destacado también el "notable incremento" en el número de alumnas, que ha pasado del 22 por ciento en 2021 al 38 por ciento de este curso y representan "casi cuatro de cada diez".

González Corral ha considerado al respecto que el futuro del sector primario en Castilla y León está en la mano de los jóvenes que han apostado por la formación profesional agraria para incorporarse al sector por la vía de la formación en alguno de los ocho centros integrados de formación profesional que hay en la Comunidad Autónoma.

Asimismo, ha reivindicado la apuesta de la Consejería por la digitalización y por las nuevas tecnologías para facilitar el relevo generacional y hacer más atractiva la actividad agraria y ha puesto como ejemplo de la transformación tecnológica el convenio para que los alumnos se formen con maquinaria agrícola de última generación, el programa de Extensión Agraria Digital o la implantación de aulas dotadas con simuladores, gafas virtuales y drones.

"Lo hacemos pensando en el presente y pensando en el futuro", ha explicado la consejera que ha aprovechado la ocasión para recordar que el próximo viernes, 31 de octubre, terminará el plazo para solicitar las ayudas de la convocatoria para la incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones dotada con 100 millones de euros y ha expresado su deseo de que se puedan repetir las "cifras muy buenas" de las últimas convocatorias --en la anterior se concedieron ayudas a 673 jóvenes--.

También ha recordado que en este mandato se ha puesto en marcha una línea específica para favorecer la sucesión de explotaciones, que ha facilitado el traspaso de más de 150 explotaciones agrarias, para lo que es "fundamental", ha reivindicado, poder contar con una Política Agraria Común (PAC) "sólida" y "con un presupuesto fuerte".

En este sentido, ha reiterado el rechazo de Castilla y León a la propuesta de la PAC-post 2027, que recorta un 20 por ciento los fondos "y rompe su carácter estructural, al convertirla en 27 políticas distintas". "El modelo profesional de la Comunidad lo defendemos con la declaración institucional a la que se siguen sumando nuevas adhesiones", ha aseverado.

Por otro lado, ha avanzado que Castilla y León acogerá el próximo año "dos grandes citas nacionales" que situarán la formación agraria de la Comunidad en el mapa europeo: los 'Skills Forestales', que se celebrarán en el CIFP de Coca (Segovia) a finales de febrero, y el 'Agrochallenge', en abril, en el CIFP La Santa Espina (Valladolid).

González Corral ha realizado estas declaraciones antes de presidir el acto de entrega de los Premios a la Excelencia del alumnado de los Centros Integrados de Formación Profesional Agraria (CIFPA) que han distinguido a diez alumnos.

Estos galardones, de carácter honorífico, reconocen el trabajo de los estudiantes con los mejores expedientes académicos de los Centros Integrados de Formación Profesional agraria de Castilla y León, así como el esfuerzo del profesorado y el apoyo de las familias.