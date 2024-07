Corral reclama al Gobierno central un desarrollo "equilibrado" del Corredor Atlántico que beneficie a provincias de CyL

VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, María González Corral, ha reclamado al Gobierno central un desarrollo "equilibrado" del Corredor Atlántico, que beneficie a la totalidad de las provincias de Castilla y León.

En este marco, la consejera ha insistido en que la comunidad apuesta por "defender una postura de Comunidad en la reivindicación de este eje esencial para la vertebración del territorio y de las nueve provincias". Sin embargo, ha lamentado que "hay grupos parlamentarios que a fecha de hoy ni siquiera han designado un representante para la creación de las mesas de trabajo", lo que considera "indicativo de su nulo interés por esta infraestructura esencial para nuestro presente y futuro".

González Corral también ha puesto como ejemplo el caso de la Ruta de la Plata, cuya inclusión en la Red Básica Ampliada de la Unión Europea fue vetada en 2023 por el Gobierno de España cuando presidía el Consejo de la UE, lo que ha supuesto "un retraso de una década para la ejecución de esta inversión".

Además, la consejera ha reclamado transparencia al Gobierno sobre el Plan Director del Corredor Atlántico, ya que "no conocemos qué actuaciones van a llevarse a cabo ni qué inversiones van a acometerse" en Castilla y León, mientras que "informan a otras comunidades autónomas del futuro Plan Director demostrando una vez más el desprecio hacia Castilla y León".

"En definitiva, señorías, 0 transparencia, 0 inversiones y 0 lealtad institucional", ha destacado la representante de la Junta de Castilla y León.

Por otro lado, la consejera de Movilidad y Transformación Digital ha afirmado que ha instado "en varias ocasiones" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que ejecute "las inversiones pendientes desde hace años" en infraestructuras viarias estatales "tan esenciales para Castilla y León como son las autovías".

"Estas reivindicaciones son bien conocidas por todos ustedes, además han venido reforzadas por múltiples movimientos de carácter social y ciudadano que, al margen de cualquier ideología política, comparten con nosotros la necesidad de que el Gobierno de España apueste por las infraestructuras de Castilla y León", ha asegurado.

Entre las autovías pendientes, ha citado la finalización de las autovías: A-11 del Duero, A-12 del Camino de Santiago, A-15 de Navarra, A-40 para conectar Adanero-Ávila-Maqueda, A- 60 Valladolid-León, la A-73 Burgos-Aguilar de Campoo o la A-76 Ponferrada-Orense, así como la finalización del viaducto del Castro.

Asimismo, ha insistido en que van reclamando "de forma reiterada" al Gobierno de España que acometa la variante internacional de Rihonor. En este sentido, ha explicado que "la Junta de Castilla y León está trabajando con Portugal, que sí cuenta con fondos europeos, para la ejecución de su tramo hasta la frontera".

Por último, ha destacado que "fruto del encuentro mantenido en Valladolid, en el mes de mayo, entre el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el embajador de Portugal en España, ha sido la constitución de un grupo de trabajo para seguir avanzando en infraestructuras sostenibles de interés para la Comunidad y el país luso".

TRANSPORTE FERROVIARIO

En el marco del transporte ferroviario, María González Corral ha asegurado que "múltiples han sido también las reivindicaciones efectuadas al Gobierno de España para la mejora de las conexiones y servicios ferroviarios, que rara vez encuentran respuesta".

Además, ha señalado que "el proyecto de Ley de movilidad sostenible no fomenta en modo alguno este tipo de transporte". En este sentido, ha citado textualmente la exposición de motivos del proyecto de ley del Gobierno socialista, que afirma que "el transporte ferroviario es una fórmula muy eficiente, tanto desde una perspectiva ambiental como económica, cuando el nivel de utilización es alto, pero no lo es en el caso de niveles muy bajos de utilización: por ello, no suele ser la mejor solución para los territorios de baja densidad de población".

Por último, la consejera ha criticado que "con el Gobierno de España nI transporte público en autobús, ni transporte ferroviario para CyL", mientras "pactan por la puerta de atrás un sistema de financiación a la carta para otras comunidades autónomas".

CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN

Por otro lado, en lo que se refiere a la conectividad y digitalización, González Corral ha aseverado que el Gobierno de España "no permite a las Comunidades Autónomas participar en el despliegue de banda ancha, ni hasta la fecha ha solventado la problemática que padece Castilla y León".

Por otro lado, ha señalado que también han reclamado por escrito al Ministerio, hasta en tres ocasiones en los últimos meses, " que se destine presupuesto propio para actuaciones de mejora de la cobertura TDT", a lo que ha aseverado que "hasta la fecha, sin respuesta".

Para concluir y respecto a la configuración de las ayudas financiadas con fondos europeos, destinadas a la conectividad de polígonos industriales, edificios y bono social, ha explicado que ella misma ha pedido una participación "activa" en su diseño. En este sentido ha afirmado que ha enviado hasta nueve cartas para este tema, y que no ha recibido "ni una sola contestación. "Este es el dialogo del que presume el Gobierno de España", ha finalizado.