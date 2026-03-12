Correos ha admitido 51.144 votos por correo paras las elecciones del domingo, un 6,7% más que en 2022

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Correos ha admitido un total de 51.144 votos por correo de ciudadanos para las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León que se celebrarán este domingo, 15 de marzo.

Por provincias, en Ávila se han admitido 2.997 votos; en Burgos, 7.966; en León, 9.860 votos; en Palencia, 3.967; en Salamanca, 6.935; en Segovia, 2.716; en Soria, 2.550; en Valladolid, 10.202 y en Zamora, 3.861.

Esta cifra de votos por correo supone un 6,76 por ciento más que la cifra total de votos admitidos en las elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León el 13 de febrero de 2022 (47.907 votos admitidos), primeras que tuvieron lugar en la Comunidad sin coincidir con otros comicios.

Los votos emitidos representan el 94,16 por ciento de las solicitudes admitidas, una ratio de conversión similar a la registrada en el anterior proceso electoral autonómico en Castilla y León (93,87 por ciento en 2022).

Asimismo, Correos ha reforzado la atención a los ciudadanos en las 156 oficinas de Castilla y León y se han habilitado ventanillas exclusivas para elecciones y, donde la afluencia lo ha requerido, se han instalado mesas adicionales específicamente destinadas a gestionar el voto por correo.

Para la jornada electoral de domingo, 15 de marzo, Correos tiene encomendada la misión de entregar los votos cursados por correo en las mesas electorales para lo que llevará a cabo un despliegue de 1.413 profesionales, entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento, y movilizará todos los vehículos de su flota que sean necesarios para el correcto desarrollo de su misión.

Cuando se abran los locales electorales, un primer equipo de personal de la empresa postal pública entregará los votos en custodia en las 4.470 mesas electorales distribuidas en los 2.910 locales electorales de los 2.248 municipios de Castilla y León.



