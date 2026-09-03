Correos emite un sello dedicado al Museo Nacional de Escultura de Valladolid de la serie Museos

Sello dedicado al Museo de Escultura. - CORREOS

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Correos ha puesto hoy en circulación un sello dedicado al Museo Nacional de Escultura de Valladolid dentro de su serie Museos, con la que rinde homenaje a los centros españoles que conservan y difunden cultura, arte y patrimonio.

La emisión reconoce a este espacio que alberga una de las colecciones escultóricas más destacadas de Europa. El sello cuenta con un valor de 2 euros y una tirada de 15.000 ejemplares, detallan desde la empresa estatal a través de un comunicado.

La puesta en circulación puede adquirirse en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o por vía telefónica.

La imagen del sello ha incorporado obras emblemáticas de la colección del museo, como el retrato del emperador Carlos V, la gran sillería del Monasterio de San Benito y el San Sebastián de Alonso Berruguete.