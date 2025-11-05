Cortado el tráfico en el túnel de Piqueras por trabajos de mantenimiento. - SUB. GOBIERNO SORIA

SORIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está realizando los trabajos de mantenimiento anual en el túnel de Piqueras entre Castilla y León y La Rioja, por lo que permanecerá cortado al tráfico entre el 4 y el 6 de noviembre, de 08.00 a 20.00 horas.

El túnel está situado entre los kilómetros 261,453 y 263,897 de la carretera N-111, entre las comunidades autónomas de Castilla y León (provincia de Soria) y La Rioja.

En cuanto al mantenimiento, se centra en la limpieza del túnel, el ajuste y enfoque de cámaras, así como los preparativos para la renovación de las cámaras DAI, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Transportes, para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitará un desvío alternativo por la antigua carretera N-111 que discurre por el puerto de Piqueras, por la que se circulaba antes de la puesta en servicio del túnel en octubre de 2008.