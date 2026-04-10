Corte de tráfico de la calle Cid de León capital el próximo lunes día 13 por la tarde

Mapa de entrada a la calle Ancha de León capital, que se realizará desde la calle Cerventes el próximo día 13 ante la restricción de tráfico en la calle Cid. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha informado del corte total del tráfico de la calle Cid el próximo lunes día 13 de abril entre las 16.00 y las 20.00 horas aproximadamente.

La restricción es consecuencia de los trabajos de mejora y garantía del suministro eléctrico por parte de la empresa Iberdrola en la confluencia entre las calles Cid y Ancha, según fuentes del Ayuntamiento de León.

La Policía Local habilitará el acceso a calle Ancha, durante dicho horario, desde la calle Cervantes con un cambio en su sentido de circulación, dado que el acceso por la plaza de San Marcelo permanece cerrado ante las obras de reurbanización que se ejecutan. Finalizados los trabajos, se restablecerá el tráfico de la forma habitual y previa al corte de calle Cid, por lo que quedará abierto el acceso a la calle Ancha desde la calle Cid.

Los vehículos autorizados accederán por el acceso de Puerta Castillo, calle Serranos, plaza Torres de Omaña y calle Cervantes a calle Ancha, mientras que la salida (mientras dura la intervención) se realizará por la plaza Conde Luna, calle Conde Rebolledo y calle Rúa hacia calle Policía Nacional al cambiar de sentido la calle Cervantes.