Corte de tráfico este lunes en la calle Ezequiel González de Segovia por trabajos de reparación de la vía. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León llevará a cabo este lunes, 31 de agosto, los trabajos para reparar los baches existentes en la calzada derecha, en sentido descendente, de la calle Ezequiel González, en el tramo comprendido entre las glorietas de la Policía Nacional y de Cándido.

Por este motivo será necesario cortar al tráfico el tramo objeto de la intervención entre las 16.00 y las 20.00 horas. Durante este periodo, la calzada situada en la margen izquierda se habilitará en doble sentido de circulación con el objetivo de facilitar el tráfico y garantizar el acceso y la salida del barrio de San Millán.

Durante el tiempo que dure la intervención estará prohibido el estacionamiento en el tramo afectado. La zona permanecerá convenientemente señalizada para informar a los conductores y facilitar la circulación.

La línea 6 del transporte público será la única afectada por estos trabajos y podría registrar algún retraso puntual debido a la reducción de la capacidad de la vía.