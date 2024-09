Las Cortes piden al Gobierno anular la supresión de paradas de bús en 346 municipios que el PSOE tacha de "farsa"

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles a una PNL de Soria ¡Ya! con el único rechazo del PSOE para pedir al Gobierno central que anule la supresión prevista de las paradas de autobús en 346 municipios de Castilla y León, una iniciativa que el Grupo Socialista ha tachado de "bulo" y de "farsa" con una crítica expresa a los sorianos por "sembrar miedo e incertidumbre" y por sumarse a los postulados de Génova.

No obstante, el Grupo Socialista ha planteado una enmienda de sustitución con dos puntos, el primero para instar a la Junta a cumplir el artículo 54 de la Ley de Transporte Público de Viajeros por Carretera de Castilla y León que determina que el Mapa de Ordenación de Transportes autonómico debe garantizar la coordinación de la red de transporte público de la comunidad con la red estatal que ha sido aceptada por Soria ¡Ya!.

"Ya que insisten se lo vamos a volver a repetir, no se van a eliminar paradas de autobús ni en ningún punto de Soria, ni de Castilla y León, ni de España, porque las competencias en materia de transporte por carreteras intracomunitarias son de las comunidades autónomas, no del Gobierno de España", ha explicado la socialista Laura Pelegrina que ha instado a Soria ¡Ya! a exigir al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que avance en el diseño de su propio mapa concesional "porque no lo tiene", como ha compartido el procurador proponente, Ángel Ceña, que ha llamado a "recapacitar".

El político soriano se ha reafirmado en que el Gobierno central va a suprimir las paradas en 33 localidades de Soria para dejar la situación "al albur de la Junta (...) al albur de gente que ha suprimido la parada de los sábados, o sea, el viaje de los sábados de Soria a Burgos" y se ha dirigido al nuevo consejero de Transporte y Movilidad Sostenible, José Luis Sanz Merino, para que se centre en el transporte a la demanda en Castilla y León donde "tiene mucho que trabajar y que mejorar".

"Perdimos el tren y ahora quieren que perdamos el autobús", ha lamentado Ceña que ha llamado a mostrarse "firmes" contra la supresión desde el convencimiento de que "hay otras soluciones", como las paradas facultativas que permite la tecnología actual. "Si va a pasar por una localidad y alguien ha comprado el billete que pare y si no ha comprado el billete, que el autobús siga adelante", ha explicado el proponente que ha ironizado sobre la "mala" Estrategia de Movilidad Sostenible en la que se sustenta el mapa concesional de transporte de viajeros por carretera del Ministerio que dirige Óscar Puente.

Desde el Grupo Parlamentario Popular Elena Rincón ha ironizado sobre el "oportunismo" de Soria ¡Ya! al presentar una iniciativa que, según ha reivindicado, el PP lleva reclamando dos años y se ha dirigido al Partido Socialista, con el ministro de Transportes a la cabeza, para que "deje de mentir otra vez" y "deje de atacar" a Castilla y León.

"Hasta la fecha el diálogo ha sido escaso y las decisiones han sido unilaterales", ha reprochado la procuradora 'popular' que ha urgido la convocatoria de la Conferencia Nacional de Transporte para tratar "este tema tan crítico".

Finalmente, la procuradora de Vox Susana Suárez Villagrá también ha dado el visto bueno a la PNL de Soria ¡Ya! y ha centrado sus críticas en Óscar Puente, al que se ha referido como "el ministro del caos" por los problemas en el ferrocarril donde "las frecuencias en algunas regiones son peores que las frecuencias de las pateras de tráfico de personas de Mohamed VI".

Suárez Villagrá ha criticado también la "negatividad" de Puente a llevar a cabo el soterramiento de las vías "en varias ciudades españolas que lo necesitan", en alusión a Valladolid, y la negativa del Partido Socialista a finalizar las autovías que están pendientes en Castilla y León y en el resto de España y ha zanjado: "Mucho decir más transporte público y menos Lamborghini, pero de eso nada. Con el Comunismo, ni transporte público, ni Lamborghini, ni nada".