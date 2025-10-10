Crespo(PP) reclama al Gobierno que "bloquee" la propuesta de recorte del 22% en la PAC: "A España le va la vida en ello"

La eurodiputada valora la flexibilización ambiental: "Es una buena noticia para la competitividad y la simplificación administrativa"

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Carmen Crespo, ha reclamado este viernes al Gobierno de España que "bloquee" en el próximo Consejo Europeo la propuesta de marco financiero plurianual presentada por la Comisión Europea, que, según ha advertido, plantea un recorte del 22 por ciento en la Política Agraria Común (PAC) y una renacionalización de fondos que "ponen en riesgo el futuro del campo español y castellano y leonés".

"El momento es ahora. España tiene el deber de bloquear esta propuesta porque somos un país agrario y agroalimentario, y nos va la vida en ello", ha subrayado Crespo, quien ha alertado de que el nuevo planteamiento "mezcla los fondos de cohesión con el segundo pilar de la PAC, jóvenes agricultores, innovación o regadío", una situación que, a su juicio, "va en contra de las necesidades reales de comunidades como Castilla y León".

La eurodiputada, quien ha analizado en nuevo escenario junto con el eurodiputado Raúl de la Hoz, ha explicado que el Parlamento Europeo ya ha aprobado un informe "contrario al planteamiento de la Comisión" y ha recalcado que el Partido Popular Europeo "seguirá a la altura de las circunstancias en defensa del campo español". En este sentido, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mantenga una posición "firme y no complaciente" en la negociación europea.

"Hasta el momento el ministro de Agricultura se ha posicionado en contra, pero eso no basta: queremos saber si, llegado el momento, España va a bloquear la propuesta, porque, si no se hace, perderemos empleo, explotaciones y población rural en toda España", ha afirmado. Según sus cálculos, el país podría perder hasta 15.000 millones de euros en el nuevo marco financiero, de los cuales unos 1.700 corresponderían a Castilla y León.

De este modo, Crespo ha advertido además del riesgo de que la "bolsa común" prevista en el nuevo sistema -que agrupa más de 50.000 millones de euros- "enfrente a agricultores, alcaldes y territorios por la distribución de fondos". "Si la PAC no se arregla, el Ministerio de Agricultura tendrá que hacer valer su poder, porque de lo contrario no habrá recursos para el segundo pilar", ha añadido, antes de criticar la "ausencia de Presupuestos Generales del Estado" y la "falta de gestión e inversión del Gobierno de España".

FLEXIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Por otro lado, la eurodiputada 'popular' ha destacado la decisión del Parlamento Europeo de aprobar un paquete de medidas para relajar los requisitos ambientales de acceso a la financiación de la PAC, medida que ha considerado "una buena noticia para la competitividad y la simplificación administrativa".

"Europa ya ha entendido que debemos dejar atrás la etapa Timmermans y volver a la competitividad del sector", ha afirmado Crespo, quien ha recordado que las protestas de los agricultores sirvieron para impulsar esta flexibilización y ha explicado que el nuevo Reglamento 'Omnibus III' simplifica la condicionalidad medioambiental, facilita el acceso a los seguros agrarios y amplía los pagos para pequeños agricultores.

También ha valorado la reforma de la Organización Común de Mercados (OCM) Única y la mejora de los contratos escritos, aunque ha apuntado que "la legislación europea está resultando más eficaz que la reforma española de la Ley de la Cadena Alimentaria". Según ha explicado, las nuevas normas permiten "resolver problemas que en España no se abordaron por falta de simplificación, especialmente en el funcionamiento de las cooperativas".

"Lo importante no es sólo evitar los recortes, sino garantizar que la PAC siga siendo realmente común y no se convierta en un sistema renacionalizado que rompa su esencia", ha concluido.