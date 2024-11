Cruz Roja retoma en Salamanca su acción anual de entrega de juguetes a las familias en situación de vulnerabilidad

SALAMANCA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Forma parte de sus sueños', la organización Cruz Roja ha retomado su acción anual para ayudar a aquellas familias de la provincia de Salamanca en las que se haya detectado situación de vulnerabilidad social, para que puedan hacer llegar juegos y juguetes nuevos a sus hijos e hijas desde los 0 a los 17 años.

Para ello, según ha señalado Cruz Roja Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press. la organización inicia su labor de detección de necesidades, entrevistas con las familias, y de recogida y entrega de donaciones de juguetes.

La presidenta de Cruz Roja en Salamanca, Isabel Campo, ha presentado este viernes la campaña y ha agradecido "la solidaridad de Salamanca" ya que, a su juicio, "cada año va a más".

Por otro lado, Campo ha confiado en el apoyo de la ciudadanía, así como de las empresas, entidades y clubes deportivos para alcanzar la cifra de juegos y juguetes nuevos necesarios para entregar a cerca de 1.000 niñosy adolescentes en situación de vulnerabilidad, cifra estimada en toda la provincia este año, similar a los 1.086 menores de 2023 cuando se entregaron 2.400 juguetes, 1.500 de ellos donados por la sociedad salmantina.

Entre las características del juguete que contempla la campaña, la responsable de Cruz Roja Juventud en Salamanca, Nuria Martín, ha recordado la necesidad de que sean educativos, para jugar en grupo y sostenibles preferentemente, y que no sean bélicos ni sexistas.

"No creemos en infancias de primera y segunda categoría", ha asegurado la presidenta" y ha añadido que "por eso, por equidad y no discriminación, y para favorecer que estrenen juguetes como cualquier niño, se piden también que sean juguetes nuevos y no usados", ha agregado Martín, que ha apuntado, además, la necesidad en esta campaña de más juguetes específicos destinados a bebés de 0 a 3 años y para adolescentes.

Cruz Roja Juventud, con la participación de unas 70 personas voluntarias, se encarga de clasificar los juegos y juguetes recibidos según la edad a la que van destinados y las habilidades que potencia, como sociales, motrices o intelectuales.

De esta manera, Cruz Roja genera un "escaparate" en la sede provincial con todos los productos.

Según ha detallado la responsable provincial de Cruz Roja Juventud, en esta campaña se prioriza que las familias acudan personalmente a ese "escaparate" para que elijan los juguetes que más se ajustan a los gustos, necesidades y edad de sus hijos e hijas.

Aquellas familias que no pueden acudir al "escaparate", realizan una entrevista con Cruz Roja y después se les hacen llegar los juegos.

Más allá del reparto, el proyecto también busca dotar a las familias de herramientas para educar en valores y en el juego saludable ya que la infancia es la etapa más importante para el desarrollo integral de las personas.

Las personas pueden entregar sus juguetes nuevos en las asambleas y centros de Cruz Roja de Salamanca capital y provincia, así como en los puntos de recogida de grandes superficies.

Por otro lado, las empresas, entidades y clubes deportivos que se quieran sumar a la campaña pueden contactar con Cruz Roja para colaborar.

Este año como novedad, Cruz Roja ha lanzado el 'Árbol de las ilusiones', de forma que la organización entregará a las empresas y entidades que lo soliciten, las cartas escritas por los menores a los que atiende en la provincia para que puedan hacer realidad su ilusión de forma más personalizada.