Cruz Roja en Salamanca refuerza la preparación del voluntariado de emergencias ante el riesgo de incendios en verano

SALAMANCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ante los incendios que habitualmente tienen lugar en verano, Cruz Roja Salamanca cuenta con equipos de respuesta inmediata en emergencias. En la provincia salmantina están integrados por personal técnico y más de un centenar de personas voluntarias que intensifican su formación y refuerzan su coordinación en estos meses para dar la mejor atención a las personas en una emergencia.

Estos equipos están preparados en toda la provincia para desplegar equipos de intervención psicosocial, asistencia sanitaria y logística e instalación de albergues provisionales, siempre en coordinación y como auxiliar de los poderes públicos, como han indicado desde Cruz Roja Salamanca en nota de prensa recogida por Europa Press.

Desde mayo y durante este verano las tareas de mantenimiento y puesta a punto de los distintos medios materiales y los entrenamientos del voluntariado se intensifican ante el riesgo de incendios. En este sentido se han realizado diferentes ejercicios prácticos, talleres y simulacros en Salamanca capital y en la provincia, tanto para la respuesta básica en una emergencia, como sobre montaje de estructuras, intervención psicosocial y coordinación, para poner en práctica las competencias y habilidades, y estar listos para intervenir.

En este marco, "la prevención es fundamental para evitar los incendios forestales", por lo que Cruz Roja ha apostado por prepararse y formarse antes de que se produzca una catástrofe; anticiparse a los peligros; reducir los riesgos; mitigar los efectos y, siempre que sea posible, evitar que los peligros se conviertan en grandes desastres, son "medidas imprescindibles".

Desde Cruz Roja Salamanca han incidido en seguir los consejos que cada año se repiten desde las instituciones y medios de prevención de incendios, como no hacer fuego en el monte; apagar con agua y tierra cualquier fogata encendida que se encuentr e; evitar fumar en el monte o no arrojar basura fuera de los contenedores.

Ante un incendio, las recomendaciones básicas que han señalado desde Cruz Roja son, entre otras: mantener la calma e informar al 112; no perder de vista a los más pequeños y no permitirles jugar con petardos; observar la dirección del fuego y prever una vía de escape; bajar la ladera si se está en una montaña, pues el fuego tiende a subir; no cruzar las llamas; situarse en una zona ya quemada si el fuego está alrededor o subir las ventanillas y encender las luces si se pasa con un coche por una zona incendiada.