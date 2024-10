CSIF alerta de la falta de empleados públicos en la residencia de mayores 'Fuentes Blancas' de Burgos

Convoca una concentración en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos este jueves a las 12.00 horas

BURGOS, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha denunciado la falta de personal Técnico de Atención Directa (TAD) en la residencia de Personas Mayores de 'Fuentes Blancas' en Burgos, perteneciente a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, situación que ha generado este verano serios problemas para poder atender a las personas mayores que se encuentran en ella.

Tanto es así, que la dirección del centro se vio obligada a cerrar un módulo y distribuir a sus trabajadores en el resto de la residencia para poder dar la calidad del servicio que se merecen.

La nueva categoría de Técnico de Atención Directa (TAD), creada por el nuevo convenio de personal laboral de la Junta de Castilla y León y los requisitos para acceder a ella, hace que las Auxiliares de Enfermería que trabajaban en la residencia de mayores no quieran hacerlo en esta Gerencia, ya que este tiempo trabajado no les da puntuación para poder trabajar en Sacyl. C

CSIF recuerda que el convenio colectivo no fue firmado por el sindicato, adelantándose a los problemas que ahora llegan. A esto se añade, que de la otra nueva titulación exigida (Técnico de Atención a Personas Dependientes en Institución) aún no hay demasiados aspirantes al empleo o tienen contratos más estables en el empleo privado.

Las Auxiliares de Enfermería, apunta CSIF a través de un comunicado recogido por Europa Press, prefieren trabajar en Sacyl porque se ofrecen contratos más largos, mejores condiciones laborales y aseguran mejor conciliación de la vida familiar y laboral, sin estar sometidas a necesidades de servicios continuas.

El sindicato añade que la situación después de verano no se prevé que mejore, ya que hay que compensar todas las necesidades de servicio que se han generado. Incapacidades temporales que no se cubre hasta pasados unos días, vacaciones pendientes de disfrutar, permisos retribuidos que no se cubren... esto hace que se trabaje a servicios mínimos prácticamente todos los días de la semana, como lo han hecho este verano, e incluso algún día por debajo de los servicios mínimos.

Pero además, CSIF critica que las bolsas de empleo temporal están tan mal gestionadas que es imposible llamar a los trabajadores de forma ágil y eficaz. Ya en verano, el Comité de Empresa denunció a la Inspección de Trabajo los servicios bajo mínimos y avisó a la Gerencia de Servicios Sociales de la situación de estos trabajadores.

Como consecuencia de esto, se tuvo que cerrar un módulo que está impidiendo el ingreso de al menos veinte personas mayores, que están en sus casas a la espera de una plaza pública y un servicio de calidad.

La nueva ley de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León (Ley 3/2024, de 12 de abril, reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León.), establece un modelo de atención integral y centrada en la persona que, según denuncia CSIF, difícilmente se puede aplicar si no se dispone de personal para ello para conseguir la calidad de vida de las personas.

Por todo ello, "lo trabajadores están agotados, decepcionados y en algunos casos dicen que se sienten maltratados por la Junta de Castilla y León, ya que está repercutiendo en su estado de salud física y psíquica. ¿Cómo se puede dar a nuestros mayores un servicio de calidad siguiendo este modelo con estas condiciones laborales? ¿Quién cuida de quien cuida?"

Así, CSIF, unido al Comité de Empresa Sanidad y Familia, ha convocado una concentración a las puertas de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos para este jueves a las 12.00 horas.

Las concentraciones continuarán cada dos semanas hasta que se solucione la "alarmante situación actual".